Pienza - La ricostruzione di Mario Valentini, ct della nazionale di paraciclismo - L'incidente mentre l'atleta stava partecipando a una staffetta - Trasportato in ospedale in elicottero, è stato ricoverato in gravi condizioni - VIDEO

Condividi la notizia:











Grave incidente ad Alex #Zanardi, travolto da un camion nel comune di Pienza, mentre partecipava alla staffetta obiettivo tricolore. E’ ricoverato alle #Scotte di Siena per i diversi traumi riportati. Sarebbero gravi le sue condizioni. pic.twitter.com/s28QqlEm84 — roberto viggiani (@robertovigg69) June 19, 2020

Pienza – Grave incidente per Alex Zanardi, le sue condizioni sono serie. È successo a Pienza durante una tappa della staffetta “Obiettivo tricolore”, viaggio che vede come partecipanti atleti paralimpici in handbike, bicicletta e carrozzina olimpica.

“Eravamo in curva – la ricostruzione di Mario Valentini, ct della nazionale di paraciclismo –, su una discesa non difficile, si andava attorno ai 50 all’ora. Alex ha perso il controllo dell’handbike e ha invaso di poco l’altra corsia. Si è ribaltato due volte e ha impattato contro un camion che ha provato a sterzare senza però riuscire a evitare l’impatto. L’urto è stato terribile. I paramedici l’hanno recuperato, era gravissimo”.

Secondo quanto appreso finora, Zanardi avrebbe riportato un politrauma. Secondo i testimoni l’ex pilota di Formula 1 era vigile al momento dell’arrivo dei soccorsi, che lo hanno trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena.

Moltissimi sui social i messaggi di vicinanza a Zanardi. Il premier Conte con un tweet ha scritto: “Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te“.

Articoli: Zanardi in terapia intensiva, l’ospedale: “Trauma cranico gravissimo, sottoposto a intervento di neurochirurgia” – Il racconto di Mario Valentini: “Alex ha perso il controllo dell’handbike ed è stato travolto da un camion” – Incidente in handbike per Alex Zanardi, ricoverato in gravi condizioni

Condividi la notizia:











19 giugno, 2020