Zanardi in terapia intensiva, l’ospedale: “Trauma cranico gravissimo, sottoposto a intervento di neurochirurgia”

Pienza – Incidente di Alex Zanardi, il primo bollettino medico dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. “È stato subito preso in cura dai professionisti del pronto soccorso – fanno sapere i sanitari – e valutato in shock room. Le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia”.

Dopo l’operazione l’atleta paralimpico è stato ricoverato in terapia intensiva.

Nel pomeriggio Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Pienza, in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta “Obiettivo tricolore”, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

L’incidente è avvenuto sulla statale 146 fra Pienza e San Quirico d’Orcia.

Zanardi è andato a sbattere contro un camion ed è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

19 giugno, 2020