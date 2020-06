“Mi dispiace per chi mi ha votato e ha creduto in me”

Civita Castellana - Comune - Il sindaco Caprioli dopo le dimissioni - Si apre la strada al commissario con elezioni a giugno 2021

di Giuseppe Ferlicca

Civita Castellana – A nemmeno un anno dalla sua elezione, Franco Caprioli se ne va.

Ieri ha rassegnato le sue dimissioni. Prima le ha protocollate e poi annunciate in consiglio comunale. Non prima d’avere chiesto scusa.

“Mi dispiace per quelli che mi hanno votato – ha detto intervenendo in consiglio – e che hanno creduto in me”. Per un uomo prestato alla politica, alla sua prima esperienza, non è stato facile.

“Mi rendo conto – continua Caprioli – che per me sta diventando un travaglio piano piano sempre più insormontabile. Quindi sono arrivato a questa conclusione”. Nella seduta in cui avrebbe dovuto accogliere nella sua giunta i nuovi assessori, Pieri e Sebastiani e annunciare una vigorosa rimescolata delle deleghe in capo alla Lega.

Una squadra rinnovata per una partenza finora stentata.

“Si tratta di una decisione molto sofferta – continua Caprioli – mi ha scosso profondamente”. Ricorda questi quasi 365 giorni passati da primo cittadino. “Ho accettato la candidatura – ricorda Caprioli – a questo impegno ho dedicato tutto me stesso, sacrificando affetti e in parte il lavoro, per offrire un servizio alla comunità”.

Non tutto è andato come sperava. “Purtroppo fin dall’inizio ci sono state divergenze, contrasti nel nostro gruppo, senza voler addossare colpe o responsabilità. Le responsabilità per primo me le prendo io, di quanto accaduto”.

Solo la scorsa settimana il malore mentre si trovava in ufficio. Non l’unico, altri episodi nei mesi scorsi. La tensione è stata tanta. “In questo momento non riesco a continuare con lo stesso impegno messo fino a oggi. Mi sento in dovere di prendere questa decisione”.

Dal momento delle dimissioni scattano venti giorni di tempo entro i quali il sindaco può ritirarle. Trascorso il termine diventano definitive. Ma il tono del discorso e anche l’umore tra esponenti di maggioranza lasciano poco spazio alla speranza di possibili ripensamenti.

La prospettiva più probabile è un anno di commissario a Civita Castellana e il ritorno alle urne a giugno 2021.

Un finale inaspettato, dopo la schiacciante vittoria del centrodestra in una città dove il centrosinistra ha governato quasi ininterrottamente e dopo dieci anni d’amministrazione Angelelli (Pd). Con la Lega che ha superato il 30% e Fratelli d’Italia sopra il 10%.

Ma l’entusiasmo per i numeri ha lasciato presto il posto alla più complessa realtà della politica. Fino all’ultimo sostanzioso rimpasto, interno al Carroccio civitonico, che avrebbe dovuto concretizzarsi proprio nell’ultimo consiglio comunale.

Quello che invece è diventato delle dimissioni di Caprioli.

“Mi dispiace per quelli che mi hanno votato e creduto in me – le parole al consiglio comunale da parte del sindaco – quelli che hanno lavorato con me, gli assessori uscenti.

Sono arrivato in condizioni per cui non riesco ad andare avanti per la città”.

Giuseppe Ferlicca

5 giugno, 2020