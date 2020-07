“La creazione delle graduatorie provinciali per le supplenze e la suddivisione in fasce appare discriminatoria”

Viterbo - Silvia Somigli, segretario organizzativo regionale Uil scuola, pronta ad affrontare la battaglia: "Fondamentale la partecipazione massiva al ricorso"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il futuro della scuola è sempre più incerto. In un momento così delicato non si è scelta la via dell’inclusione e della condivisione, non si ascolta chi lavora da sempre nella scuola e per la scuola e il rischio è il disastro.

Ci saremmo aspettati la semplificazione di alcuni percorsi e invece li troviamo addirittura complicati e con aspetti di illegittimità che minano la credibilità della scuola e del corpo docente.

Ancora una volta, siamo costretti, nostro malgrado, al contenzioso, ai processi dinanzi la Magistratura, per far valere titoli conseguiti con sacrificio nell’ordinamento scolastico italiano, e per tutelare il servizio che i precari hanno maturato e che viene costantemente disconosciuto.

Una campagna a tappeto contro la discriminazione volta a difendere la parte più debole del corpo docente: i giovani e i precari.

La creazione delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) e la suddivisione in fasce appare discriminatoria in particolare per le seguenti categorie:

Per i docenti Laureati o ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) che nonostante siano in possesso di 36 mesi di servizio non possono accedere alla prima fascia GPS, nonostante le recenti pronunce del Consiglio di Stato in tema di valore abilitante del servizio.

Per i docenti Laureati o ITP che abbiano regolarmente i 24 CFU presso Università accreditate, anch’essi esclusi dalla prima fascia GPS, nonostante i predetti Crediti Formativi avrebbero dovuto dare luogo al completamento del percorso formativo in specifiche materie ai fini della abilitazione, percorsi lo ricordiamo comunque varati dal Ministero dell’Istruzione.

Per i docenti che hanno maturato almeno tre anni di sostegno con servizi anche in gradi diversi sempre per l’inserimento nella prima fascia GPS.

Per i docenti in possesso della sola Laurea o del diploma abilitante quale ITP cui è interdetto inserimento nella seconda fascia GPS.

Per abolizione della tabella dei titoli artistici in merito allo strumento musicale.

È di fondamentale importanza la più grande partecipazione possibile al ricorso, è necessario far comprendere il disappunto dei docenti davanti a scelte che penalizzano i lavoratori precari dopo averli sfruttati, a tacere del fatto che si genera un profondo clima di incertezza, anche in vista dell’apertura dell’anno scolastico, e alla copertura tempestiva delle cattedre; e cioè l’effetto opposto agli scopi dichiarati.

Tutto questo in una logica eccessivamente burocratica, che non tiene in alcun conto neppure le sentenze e e le norme e addirittura perfino le prassi dello stesso Ministero dell’Istruzione.

Ancora una volta, siamo costretti ad utilizzare il mese di agosto per l’ennesima battaglia a tutela dei lavoratori, nella speranza di arrivare in tempo, e provare ad assicurare ai giovani lavoratori se non il futuro che meriterebbero almeno prospettive decenti.

Tutti i docenti iscritti o simpatizzanti alla Uil scuola che vogliono partecipare a questa purtroppo inevitabile battaglia giudiziaria possono rivolgersi alle nostre sedi della Uil Scuola RUA; saranno poi assistiti e difesi dallo studio dell’avvocato Massimo Pistilli, legale del pubblico impiego della Uil.

GLI INTERESSATI AL CONTENZIOSO POTRANNO RIVOLGERSI AGLI UFFICI UIL SCUOLA DI VITERBO, CORDO ITALIA 68, terzo piano, tutti i giorni.

Oppure inviando mail a viterbo@uilscuola.it

In subordine inviando sms scritto al 340/6649152

Silvia Somigli

Segretario organizzaztivo regionale Uil scuola

30 luglio, 2020