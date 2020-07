“Dove va a finire tutta l’acqua potabile?”

Ischia di Castro - Se lo chiedono i consiglieri di minoranza Gianpietro Mignani, Fabio Alesin e David Lodesani dopo aver appreso dall'amministrazione che “la differenza di quantitativo tra quanto fatturato da Talete e quanto consumato dagli utenti è pari al 60% circa”

Ischia di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Appena qualche giorno fa il direttore generale di Talete Alessandro Fraschetti, dalle pagine di Tusciaweb, denunciava nella Tuscia picchi elevatissimi di consumo di acqua potabile, evidenziando i possibili rischi (cali di pressione e di portata specialmente per un certo tipo di utenze) e ricordando come la risorsa idrica potabile vada utilizzata “esclusivamente per gli usi consentiti, con esclusione dunque di innaffiamento di giardini pubblici e privati, lavaggio automezzi ecc..”. Richiamando insomma tutti ad una gestione dell’acqua potabile responsabile e sostenibile.

Preoccupante invece la situazione nel paese di Ischia di Castro dove dall’amministrazione in carica, dietro alle nostre precise richieste, arriva una risposta secondo la quale: “la differenza di quantitativo di acqua tra quanto fatturato da Talete e quanto consumato dagli utenti è pari al 60% circa”. In altre parole dal “contatore” di Talete entrano a Ischia, e ci vengono fatturati, 100 litri di acqua potabile (per esempio), ma il Comune fattura agli utenti finali, in base ai consumi, soltanto il 40%!

Il restante 60% va però comunque pagato a Talete e il suo costo ricade indiscriminatamente su tutti i concittadini ischiani, con maggior danno proprio per coloro che pagano puntualmente le proprie utenze. Ma tutta quest’acqua potabile dove va a finire? Al riguardo di questo “spreco” o comunque “sparizione”, ancora nella risposta fornita ufficialmente alle nostre domande si legge: “si ipotizza che 35% circa sia dovuto a rotture sulla rete idrica comunale… il 15% per uso pubblico ed il 10% per prelievi abusivi non autorizzati”.

Di fronte a questa situazione, non possiamo non farci delle domande:

Ma è stato veramente fatto tutto il possibile per eliminare o comunque ridurre rotture così disastrose?

Cosa significa esattamente: “prelievi abusivi non autorizzati”? E’ una pratica che viene efficacemente contrastata? O si chiamano in causa i concittadini senza precise motivazioni?

Il 15% “per uso pubblico” avviene secondo le norme (no annaffiature di giardini ecc..) e anche secondo lo spirito di sostenibilità che tutti ci deve animare nei confronti di un bene così prezioso come l’acqua potabile pubblica? O no?

La quantità di quest’acqua, ricordiamo il 60% (!) di tutta quella che entra in paese, che dobbiamo comunque pagare a Talete e che ricade indiscriminatamente sull’intera comunità di Ischia, non potrebbe essere ridotta, liberando così risorse per attività più mirate e lungimiranti?

Gianpietro Mignani

Fabio Alesin

David Lodesani

Consiglieri di minoranza di Ischia di Castro

28 luglio, 2020