Piscina, l’opposizione scrive al prefetto e fa saltare la commissione

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Comune - La giunta tira dritto sul centro federale Fin e convoca d'urgenza la riunione in quarta ma è costretta a fare retromarcia e rimandare - È l'ennesima figuraccia

di Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











Viterbo – Piscina, l’opposizione scrive al prefetto, minaccia di rivolgersi ai giudici e intanto annuncia di voler disertare la quarta commissione.

“Fretta ingiustificata sulla piscina”, la minoranza si appella intanto al prefetto Giovanni Bruno. Poi si vedrà. Si alza lo scontro sull’impianto natatorio comunale e qualche risultato arriva. Dopo averla convocata in fretta, con altrettanta celerità, in serata è arrivata la comunicazione.

Tutto rinviato al 27 luglio: “Per assicurare – riporta la comunicazione ai consiglieri – al prefetto il rispetto assoluto delle prerogative dei consiglieri”. La riunione era stata richiesta per discutere la delibera con cui si dà l’ok al centro federale Fin. Scelta duramente contestata dalle forze di minoranza.

La giunta tira dritto sulla sua strada, per affidare la struttura in gestione alla Federazione italiana nuoto, piuttosto che la gara pubblica e nonostante realtà sportive consolidate come il Lazio Nuoto abbiano manifestato interesse, ma la minoranza non ci sta.

Per stamani, era stata convocata d’urgenza la quarta commissione, per discutere la delibera e istituire il centro federale Fin. Ma l’opposizione ha contestato l’urgenza.

“Riteniamo – hanno scritto al prefetto i capigruppo Barelli, Erbetti, Ciambella, Delle Monache, Serra e Frontini – non sussistere alcun requisito d’urgenza per la convocazione nelle 24 ore”.

Non esistono ragioni per correre. Anzi. “Riteniamo del tutto ingiustificata la “fretta” da parte della giunta di voler discutere la delibera, che invece ha già dimostrato necessitare di molti approfondimenti, oggi ancora più necessari, alla luce delle nuove manifestazioni d’interesse arrivate per la gestione della piscina”. E a quanto pare, vista la frettolosa marcia indietro, tutti i torti i consiglieri che si sono opposti non li avevano.

Per la minoranza tutte le possibilità circa l’impianto natatorio vanno verificate, poi si può prendere la scelta migliore. Nell’interesse della città.

“Anche le ultime novità – continua l’opposizione nella lettera al prefetto – inoltre necessitano a nostro avviso di una immediata istruttoria da parte degli uffici, che dovranno poi riferire al consiglio comunale sulle proposte pervenute, per decidere nell’interesse dei cittadini”.

Una fretta che dalla minoranza non comprendono, vista la delicatezza della materia. “Ci preme rammentare che tutta questa procedura è già stata sottoposta da parte degli scriventi al vaglio della Corte dei Conti e dell’Anac e che ovviamente ogni ulteriore “forzatura” e/o ingiustificata accelerazione in assenza di dovute informazioni al consiglio, non ci potrà esimere dal rivolgerci alla competente autorità giudiziaria, al fine di valutare la legittimità dei comportamenti e degli atti predisposti, per tutelare gli interessi dei cittadini e il buon andamento della pubblica amministrazione”.

Una dura presa di posizione, con la minaccia di disertare in massa la quarta commissione. “Non saremo presenti – avevano sottolineato nella lettera al prefetto – con nessun consigliere e con nessun capogruppo alla commissione, ritenendola illegittimamente convocata”. Poi, la svolta. La commissione la disertano anche dalla maggioranza. Tutto rimandato. Le ragioni dell’urgenza, seppure nella comunicazione arrivata ai consiglieri viene ribadita, evidentemente non era così urgente, se si può rinviare tutto alla prossima settimana.

Giuseppe Ferlicca

Articoli: Piscina – Lazio Nuoto torna alla carica, pronta a presentare una proposta – “Un’alternativa c’è, come Lazio Nuoto ribadiamo l’interesse per la piscina” – “Con la piscina il comune poteva guadagnare, invece ci rimette”

Condividi la notizia:











24 luglio, 2020