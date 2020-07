Talete, la politica fa un altro buco nell’acqua

Viterbo - L'elezione del collegio sindacale sta diventando imbarazzante, saltata per la terza volta la riunione

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – Talete, l’elezione del collegio sindacale sta diventando una barzelletta.

La politica, tanto a destra quanto a sinistra non riesce a trovare l’intesa. Non si tratta di nomi, ma di posizioni.

Evidentemente i revisori sono tre, ma i partiti politici di più. Non c’è posto per tutti.

Come per il presidente. Ce n’è uno solo, i pretendenti di più. E allora, anche ieri l’assemblea dei soci, convocata per eleggere l’organismo è andata a vuoto. Per la terza volta.

Sarebbe semplice. I soci – sindaci si incontrano, ne parlano per una decina di minuti, poi vanno a prendere un caffè e quindi deliberano.

Anche perché, si tratta di un organismo tecnico, basta scegliere persone competenti. Senza contare che la mancanza del collegio comporta problemi all’attività stessa di Talete. Ma poco importa.

La politica e le sue liturgie, anche le peggiori, hanno la precedenza.

Quindi, altro incontro saltato, altra riunione convocata. Alla prossima settimana, al prossimo buco nell’acqua.

Articoli – Politica annacquata e inconcludente, salta ancora l’elezione del collegio sindacale – Talete, non c’è l’accordo e salta l’elezione del collegio sindacale

Condividi la notizia:











18 luglio, 2020