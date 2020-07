Il giornale di mezzanotte - Cultura - Viterbo - Il sindaco Giovanni Arena sulla mostra At Home del fotogiornalista di Tusciaweb Daniele Camilli - FOTO E VIDEO

di Giovanni Maria Arena - Sindaco di Viterbo

Viterbo – At home. Un pensiero rappresentato attraverso le immagini. Uno sguardo che va oltre il quotidiano. Oltre la Viterbo conosciuta. Un tema, il Covid, che ancora preoccupa e ci rimanda a qualche mese fa. Un messaggio forte, amplificato, sia nelle dimensioni di quelle immagini, sia nella profondità dello sguardo delle persone immortalate.

Il giornalista e fotografo Daniele Camilli ha presentato a Viterbo una mostra diversa da quelle tradizionali. E lo ha fatto esponendo le sue opere fotografiche non in una sala espositiva. Non in uno spazio che è solito ospitare mostre. Camilli ha scelto la strada. La città.

Una mostra itinerante, “diffusa” per le principali vie del capoluogo. Impossibile non notare quelle foto, impossibile non incrociare quegli sguardi. Gente conosciuta dallo stesso autore, e che ora, attraverso le sue immagini, conosciamo anche noi. Una mostra originale. Di impatto.

Gigantografie affisse e comparse all’improvviso in città. Senza anticipare nulla a livello mediatico. Curiosità. Ha suscitato tanta curiosità tra i cittadini il primo giorno in cui sono comparse le foto. La città si chiedeva il motivo. Si domandava chi fosse l’autore. Sui social mi è capitato di leggere diverse ipotesi. Alcune vicine alla realtà. Altre un po’ meno. Un’iniziativa che merita indubbiamente un plauso: per l’originalità dell’idea, per il messaggio veicolato e per la qualità delle immagini realizzate.

