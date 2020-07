“Votiamo quello che riteniamo giusto, senza badare a minacce politiche…”

Viterbo - Caos nel centrodestra - Santucci (Fondazione) replica ai partiti della maggioranza

Viterbo – Gianmaria Santucci dritto per la sua strada. Fondazione ha idee diverse rispetto alla maggioranza di centrodestra che sostiene in Comune? Pazienza: “Ognuno di noi nella vita ha il diritto di scegliere liberamente dove stare”, ha scritto sui social il capogruppo di Fondazione.

Dopo i malumori di Lega e Fratelli d’Italia per le continue divergenze dalla linea della maggioranza – i meloniani, ieri, hanno abbandonato la riunione di giunta proprio per chiedere chiarimenti ai colleghi di Fondazione -, Santucci ha affidato la sua replica a un post su Facebook.

“Buongiorno – scrive -. È da ieri che leggo un effluvio di articoli, comunicati e dichiarazioni sul Comune di Viterbo, con il solo (?) scopo di rilasciare incomprensibili prese di posizione su cose fatte da altri. L’idea di noi di Fondazione è semplice e non la cambiamo”. Le ultime tre parole in maiuscolo, a ribadire forte e chiaro il concetto.

“Le proposte che sono previste nel programma con cui abbiamo abbiamo vinto le elezioni, le votiamo, le altre le discutiamo. Se fanno il bene della città le sosteniamo, se sono ‘minchiate’ le rigettiamo – ha scritto, ancora Santucci -. Senza pregiudizi per chiunque propone le prime, senza complicità con chi sostiene le seconde, ma soprattutto senza preoccupazioni di risibili minacce…”.

Il riferimento è alle frizioni con i colleghi della maggioranza di centrodestra, che non gradisce i continui distinguo, dalla piscina all’estate viterbese, e le esternazioni quasi stile opposizione da parte degli uomini di Santucci. “O stanno in maggioranza e i comportamenti sono conseguenti o altrimenti restituiscano le deleghe”, si è fatto sfuggire ieri qualche illustre componente del centrodestra. Come a dire che la misura è colma.

Ma a Santucci non sembra interessare. E risponde da Facebook con una citazione illustre. “Come diceva Sciascia – continua il post – ‘Io ho una certa pratica del mondo; e di quella che diciamo umanità. L’umanità la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz’uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà’. Per questo penso che ognuno di noi, nella vita, ha il diritto di scegliere liberamente dove stare. #pensiamoallecoseserie

18 luglio, 2020