Ancora fiamme sulla Litoranea

Tarquinia – Brucia ancora la zona tra San Giorgio e Sant’Agostino.

Vigili del fuoco impegnati per tutta la notte a Tarquinia per l’incendio che è divampato ieri intorno alle 21,30 sulla Litoranea. Sarebbero andati a fuoco una quarantina di ettari tra sterpaglie, macchia mediterranea e canneti arsi.

Le fiamme, verso le 2,30, sembravano domate, ma i vigili del fuoco sono rimasti a presidiare la zona anche perché il vento poteva far ripartire dei focolai.

E’ stata interessata una vasta zona demaniale e lambita la ex zona militare di sant’Agostino. Non ci sono stati rischi per le case vicine e non ci sarebbero stati feriti o evacuazioni.

La strada è stata chiusa dalle 22,30 fino a circa le due per un paio di km.

I pompieri di Civitavecchia, anche loro sul posto, sono rientrati in sede alle 5.30 di questa mattina.

Attualmente presenti i colleghi di Viterbo con quattro automezzi e dos (direttore operazioni di spegnimento) che stanno ultimando le operazioni d’estinzione e bonifica.

Il lavoro dei vigili del fuoco è stato particolarmente impegnativo a causa appunto del forte vento.

In aiuto sono arrivate anche squadre di Aeopc, protezione civile di Civitavecchia e Tarquinia.

