Tarquinia – Incendio sulla Litoranea, bruciati 80 ettari di sterpaglie e macchia mediterranea.

Dalle 21,30 circa di ieri i vigili del fuoco del comando di Viterbo sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio che ha interessato la zona costiera compresa tra le località di San Giorgio e Sant’Agostino, al confine tra i comuni di Tarquinia e Civitavecchia.

“Le fiamme – si legge nella nota dei vigili del fuoco – alimentate dal forte vento, visibili anche a grande distanza, si sono estese su una superficie di oltre ottanta ettari occupata da terreni incolti, sterpaglie e macchia mediterranea sparsa, con un fronte ampio oltre tre chilometri”.

Anche la strada litoranea è stata raggiunta dalle fiamme, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.

“Sul posto – continua la nota dei pompieri – è intervenuta la squadra del distaccamento di Tarquinia, che ha provveduto alle operazioni di spegnimento, coadiuvata dai colleghi di Civitavecchia che hanno svolto attività di contenimento impedendo alle fiamme di raggiungere la zona urbanizzata”.

Dalla sede centrale di Viterbo sono giunti in appoggio un mezzo pesante specifico per la lotta agli incendi boschivi e una autobotte per il rifornimento idrico.

“Ad essere impegnate – conclude la nota – sono state oltre quindici unità di vigili del fuoco, cui si sono aggiunti diversi volontari di protezione civile. Presenti anche carabinieri e polizia stradale. Le operazioni di spegnimento e bonifica, cui partecipa anche la squadra Aib attivata in convenzione con la Regione Lazio, sono tuttora in corso”.

4 agosto, 2020