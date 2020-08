Frontini: “Arena sta scrivendo la pagina più triste della storia della città” – Barelli: “Si sancisce una crisi profonda”

Comune - I capigruppo Viterbo 2020 e Forza Civica sul caos in maggioranza

Condividi la notizia:











Viterbo – (g.f.) – “Si è consumato il fallimento di un modello politico con la “p” minuscola”. Chiara Frontini (Viterbo 2020) è netta nel valutare la crisi profonda esplosa nella maggioranza in comune.

“Un modello – continua Frontini – fondato su ampie coalizioni costruite a tavolino per vincere ma non per governare, che scelgono uomini per la loro debolezza e per la disponibilità ad essere controllati o ricattati dai piani alti, invece che per la loro competenza e passione.

Un modello che a Viterbo ha portato solo disgrazia, incuria, degrado, un modello che fa passare lo sfalcio dell’erba, lavoro assolutamente ordinario, come un evento di cui vantarsi, come un beneficio, un favore per i cittadini mentre altro non è che un atto dovuto.

È il modello che allontana la gente dalla politica, ma noi siamo qui a riaffermare che un’altra strada c’è, esiste e a che quel modello non ci piegheremo mai.

Il sindaco Arena sta scrivendo una delle pagine più tristi della storia di questa città, fatta di guerre tra bande, di ricatti politici e lotte fratricide, a tutto discapito di Viterbo e dei viterbesi.

Uno sfacelo che oggi neanche lui ha avuto il coraggio di guardare, abbandonando l’aula per non assistere alla disfatta. Anche questo è sintomo chiaro della caratura politica di chi ci sta malgovernando”.

Frontini fa un bilancio del primo scorcio d’amministrazione Arena: “Perché alla fine, e sarà deformazione professionale la mia, di certo, sono i risultati quelli che contano e in questi due anni e mezzo, non se ne ricorda uno degno di nota. Il nulla totale.

Quando è così, se davvero amano la città come dicono, ne prendessero atto e facessero l’unico atto d’amore che può far davvero il bene di Viterbo: rassegnare le dimissioni, certificare un fallimento che ormai è sotto gli occhi di tutti tranne che di pochi, sparuti, irriducibili fan. Altrimenti è un amore malato, del quale non abbiamo di certo bisogno”.

Ieri, col voto anche di parte della minoranza, è stato bocciato il proseguimento dei lavori in consiglio e quindi la votazione della delibera sull’affidamento della gestione per la piscina comunale.

“È la vittoria fronte del fronte democratico – fa notare Giacomo Barelli (Forza civica) rispetto a chi voleva far passare il ricatto di chi due giorni fa non ha votato il rendiconto. Nonostante la crisi conclamata c’è chi voleva far discutere la pratica della piscina.

Ma le decisioni di prendono democraticamente in consiglio comunale, non con forzature o telefonate”.

Intanto ieri dalla mattina alla sera la crisi in comune si è aggravata.

“Una crisi profonda. Forza Italia, in un momento delicato ha visto il suo capogruppo lasciare la delega e la maggioranza stessa. Il sindaco non ha preso parte alla votazione finale ieri sera. Per l’ennesima volta”.

Condividi la notizia:











7 agosto, 2020