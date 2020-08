Il parroco a Sgarbi: “Serve grande pazienza con queste autorità…”

Coronavirus - Don Miguel Zambrano, sacerdote a Sutri, contro la nuova ordinanza del sindaco, per multare chi usa le mascherine senza necessità: "Bisognerebbe essere più uniti, invece..."

Sutri – Sconcertato. Così dice di sentirsi don Miguel Zambrano, parroco di Sutri.

È l’iniziativa del sindaco Vittorio Sgarbi a lasciarlo basito. Il primo cittadino ha appena firmato un’ordinanza con la quale stabilisce che chi verrà sorpreso a indossare la mascherina senza necessità sarà multato.

Questo perché, secondo Sgarbi, l’uso delle protezioni per il viso, senza giustificato motivo, confligge con l’articolo 2 della legge 533/1977 in materia di ordine pubblico: “È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo”.

Il parroco di Sutri ha espresso amare perplessità all’agenzia di stampa Adnkronos. “Si resta sconcertati da queste iniziative – ha detto, intervistato -. Questo virus sta facendo tanti morti nel mondo, servirebbe più unità in questo momento e invece abbiamo queste autorità”.

Una iniziativa della quale non si sentiva il bisogno, a detta del parroco, perché, “la gente sa benissimo che se sta in un parco o comunque all’aria aperta, della mascherina può fare a meno. Purtroppo abbiamo questo genere di autorità, sono i ‘padroni di casa’ ma la gente non ha bisogno di minacce, sa quel che deve fare. Ci dovrebbe essere più cura per i cittadini, dispiace per il pensiero del sindaco. Anzi, si resta sconcertati. Serve grande pazienza con queste autorità…”.

Il parroco di Sutri non è l’unico a criticare l’iniziativa di Sgarbi. Maria Teresa Baldini, deputata di Forza Italia, partito col quale Sgarbi è stato eletto alla Camera nel 2018, ritiene il provvedimento un pericolo per i cittadini. “Il gusto della provocazione, cui nel tempo Sgarbi ci ha abituati, è una cosa. Altra cosa è emanare un’ordinanza con la quale si dispone di multare chi indossa la mascherina senza necessità, mettendo a serio rischio la salute dei cittadini”, ha scritto Baldini in una nota.

“Il cittadino e parlamentare Sgarbi può decidere per se stesso, può decidere di condurre tutte le battaglie che vuole, ma il sindaco Sgarbi no – continua il comunicato di Baldini -. La sua ordinanza è senza senso, anzi suona come un oltraggio alle tantissime vittime. Ci auguriamo che i cittadini di Sutri siano più realisti del re e che mostrino, a differenza del suo sindaco, maggior senso di responsabilità nei confronti dei propri vicini, amici e concittadini. Molte sono le lacune in questa gestione, molte le contraddizioni nei vari richiami e decreti, ma mai deve venire meno quel senso civico di rispetto e tutela dell’altro, soprattutto in una situazione come quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo“.

30 agosto, 2020