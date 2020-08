“Il sindaco Arena si dimetta e si vada alle elezioni…”

Viterbo - Crisi in comune - Patrizia Prosperi e Manuela Benedetti segretarie Pd: "Uno spettacolo indecente di cattiva amministrazione"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Uno spettacolo indecente di cattiva amministrazione ancora più inaccettabile dopo il lockdown che avrebbe necessitato di pronte ed efficaci risposte per la città.

Dalle affermazioni di questi giorni, non emerge nulla di costruttivo ma ancora segni inequivocabili di una divisione interna alla maggioranza in comune.

Nulla di cui abbiamo bisogno; proprio alla discussione dell’atteso consuntivo, che peraltro ha messo in evidenza la totale incapacità a utilizzare i fondi disponibili, sono stati anteposti interessi diversi e aperta una grave crisi di governo della città.

Il Partito democratico, in modo chiaro e univoco, chiede che venga fatta pubblicamente chiarezza su ciò che sta avvenendo e sui motivi che sottendono tale situazione e che vengano adottate le scelte più utili per i cittadini. Consideriamo gravemente inopportuno unire interessi elettorali figli di fallimenti della destra in altri comuni della provincia con quello che invece riguarda Viterbo e le emergenze che manifesta.

È inammissibile quindi ciò che sta avvenendo ed è di primaria e assoluta necessità che l’amministrazione inizi ad adoperarsi per il bene pubblico. Chiediamo quindi alla maggioranza che la finisca di perdere tempo e di arrecare danno a Viterbo e ai propri cittadini. Se non si trova unità d’intenti, si dimetta il sindaco e si vada alle elezioni.

Patrizia Prosperi

segretaria circolo unico Pd

Manuela Benedetti

segretaria federazione provinciale Pd

6 agosto, 2020