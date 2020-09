Coltellate nel centro storico, il 17enne davanti al giudice

Viterbo - Tentato omicidio in via Valle Piatta - Udienza al tribunale per i minori per l'arrestato

Viterbo – Coltellate in via Valle Piatta, comparirà questa mattina davanti al giudice del tribunale per i minori di Roma il 17enne arrestato nella notte tra il 5 e il 6 settembre dai poliziotti della questura di Viterbo. Alle 9 l’udienza di convalida per tentato omicidio e lesioni gravi.

Il ragazzino, di Vetralla ma residente nel capoluogo, è stato trovato dalle volanti nei pressi di piazza del Teatro, con i vestiti sporchi di sangue e delle ferite al volto. Vistosa la contusione all’arcata sopracciliare destra, compatibile con un pugno. “Ho chiesto solo una sigaretta – ha detto in questura -, ma sono stato preso a pugni. Me ne sono arrivati almeno due. Spaventato, ho tirato fuori il coltello, l’ho brandito e poi sono scappato”.

Il 17enne, stando alla sua versione, avrebbe agito per difendersi. Tutto da verificare per la squadra mobile, che conduce le indagini. E le difficoltà non sono poco. I video delle telecamere di sicurezza presenti nella zona, su cui si puntava quasi tutto, sono inutilizzabili: dalle immagini non si vede nulla. Poco convincente, per gli investigatori, anche la storia della sigaretta. Non si esclude che dietro quanto avvenuto in via Valle Piatta ci possa essere la droga. Ma pure in questo caso è tutto da accertare.

L’arrestato, che si trova ai domiciliari, davanti al giudice potrebbe ribadire quanto detto alla polizia, fornire un’altra versione o avvalersi della facoltà di non rispondere. Il 17enne, dopo aver accoltellato Alessandro Battaglia e Davide Randisi, con quest’ultimo lasciato a terra privo di sensi e in un pozza di sangue, si è dato alla fuga, durante la quale si sarebbe disfatto dell’arma.

Battaglia, ferito al petto, se la dovrebbe cavare con dieci giorni di prognosi. Randisi, invece, raggiunto da almeno quattro coltellate, la maggior parte all’addome e tra la spalla e il braccio e che gli hanno danneggiato i tendini e la milza, è arrivato all’ospedale di Belcolle in gravissime condizioni ed è stato operato a lungo. Ora è in via di miglioramento.

