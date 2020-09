Quest’anno semo veramente tutti d’un sentimento!

Viterbo – “Semo tutti d’un sentimento?”. In due minuti la nostra festa: il trasporto della macchina di Santa Rosa. Un regalo alla città, ai facchini, a tutti i lettori, a santa Rosa… A cui ci lega, a cui mi lega un dolce affetto, da sempre. È la mia sorellina più piccola…

Ogni viterbese ha con santa Rosa un rapporto particolare e unico.

Tusciaweb, insieme ai suoi lettori, festeggia così la piccola patrona. Il tentativo è ancora una volta di far conoscere la nostra festa al mondo. Anche in un anno così strano perché la macchina di Santa Rosa non verrà trasportata. Ma la macchina è anche un patrimonio di immagini che abbiamo voluto usare nel modo migliore per far conoscere il trasporto. Anche questo è un modo per essere fedeli, per chi crede, e di voler bene, per chi è laico, alla piccola Rosa. In 2 minuti e 39 secondi abbiamo condensato i brividi, le emozioni, i sentimenti, le lacrime che il trasporto suscita in chiunque lo veda. Le tradizioni popolari affondano le radici, non solo nella storia, ma anche nei luoghi più profondi della nostra mente.

Il mancato trasporto può essere una occasione per riflettere sulle vere ragioni di una grande e profonda tradizione: la vita di una ragazzina che si muoveva in quella temperie culturale che è stato ed è il francescanesimo. Alla radice vera della tradizione c’è un grande intellettuale, un gigante del cristianesimo e della cultura europea e mondiale: san Francesco. Troppo spesso non ci riflettiamo. A portare per mano la piccola Rosina è Francesco. Un grande intellettuale, va ribadito, che sapeva la forza della parola. E che era in piena battaglia culturale e spirituale.

Ci abbiamo lavorato un mese e abbiamo realizzato due video. Uno più lungo ed esplicativo e un secondo più mirato ai social.

Un lavoro certosino che speriamo venga apprezzato e, soprattutto, renda, a 360 gradi, i sentimenti di noi viterbesi nei confronti di santa Rosa.

Un grazie particolare a Saggini costruzioni che ha reso possibile realizzare il primo e più complesso video.

Grazie a Provideo per le immagini. Al grande cantante lirico Alfonso Antoniozzi per averci prestato la sua inconfondibile e preziosa voce per alcuni secondi. Grazie anche a Gianmarco Carvone che è riuscito ad entrare nel clima e a rendere i sentimenti di una festa unica al mondo in due minuti.

Evviva santa Rosa!

Evviva santa Rosa! Soprattutto e in modo particolare quest’anno: “Semo veramente tutti d’un sentimento!”.

Carlo Galeotti

Ps. Voglio dedicare questo video, un po’ come si fa col trasporto, a un grande viterbese d’adozione: Philippe Daverio. Che ci ha lasciato ieri. Philippe era innamorato della nostra terra. Veniva a Tarquinia, Tuscania, Viterbo per passare un tempo felice.

Ricordo la cena trascorsa qualche tempo fa a Tuscania con Philippe e la moglie. Ricordo la bellezza di una coppia in cui uno è in ogni momento più intelligente dell’altro. Philippe era ovviamente un conversatore raffinato, un intellettuale affascinante, un uomo amabile e originale in tutto. A iniziare dal modo di vestire e dalle sue auto. L’eleganza fatta persona. Avevamo progettato delle cose da fare insieme, ma non abbiamo avuto il tempo di rendere concrete le nostre parole. Caro Philippe ci mancherai. E ci mancherà la tua raffinatissima intelligenza. Ebbene sì lo confesso: ho un debole per l’intelligenza, l’eleganza e la bellezza. Daverio era questo e molto di più. Un abbraccio carissimo Philippe…

c.g.