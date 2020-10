Cronaca - Non ci sarebbero segni di ustioni sul corpo di Ilia Khorosha - La palazzina è stata evacuata e posta sotto sequestro

Vejano – (e.c.) – Appartamento in fiamme a Vejano, il giovane morto soffocato.

Sarebbe successo questo ieri al ragazzo di 28 anni, Ilia Khorosha, morto durante l’incendio di un appartamento in via Umberto I. Lo avrebbe ucciso il monossido di carbonio, non le fiamme.

Sul corpo, infatti, non ci sarebbero segni di ustioni. Ma soltanto ulteriori esami sul corpo potranno fare chiarezza sull’accaduto.

Intanto la salma del giovane è a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di sapere se verrà disposta l’autopsia.

La tragedia è avvenuta domenica mattina intorno alle 7 quando l’appartamento dove si trovava in quel momento il 28enne ha preso fuoco. Le fiamme sarebbero partite dalla cucina.

Ma il monossido di carbonio lo avrebbe raggiunto prima del fuoco nella zona notte della casa. Vicino al corpo sarebbero stati trovati anche pezzi di controsoffitto.

Stando alle prime ricostruzioni il ragazzo, di origini ucraine, sarebbe andato a trovare la madre che vive a Vejano.

La donna fortunatamente è rimasta illesa, mentre per il figlio non c’è stato nulla da fare.

Ieri la palazzina è stata evacuata e posta sotto sequestro perché dichiarata inagibile. Le famiglie che abitano nello stabile hanno dovuto trovare una sistemazione alternativa.

19 ottobre, 2020