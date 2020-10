Coprifuoco nella Tuscia e nel Lazio – Torna l’autocertificazione, vietato uscire da mezzanotte alle 5

Coronavirus - L'ordinanza regionale entra in vigore domani: stop agli spostamenti notturni, più didattica digitale integrata per scuole superiori e università - Il sindaco di Viterbo, Arena: "Giusta la misura sulle scuole, la condivido pienamente"

Viterbo – Il Lazio si allinea a Lombardia e Campania ed emette un’ordinanza che instaura il primo coprifuoco post-lockdown.

La stretta, applicata dai governatori delle due regioni Attilio Fontana e Vincenzo De Luca, entra in vigore anche nel Lazio su decisione del presidente Nicola Zingaretti a seguito degli incontri con il Comitato tecnico scientifico, l’assemblea dell’Anci, la Conferenza dei rettori e l’associazione dei presidi.

Da domani su tutto il territorio regionale, Tuscia compresa, è vietato ogni tipo di spostamento dalle 24 alle 5 del giorno successivo, eccezion fatta per motivi di urgenza (lavoro o salute) comprovati dal modulo di autocertificazione.

A partire da lunedì 26 ottobre il provvedimento andrà a coinvolgere anche il mondo dell’istruzione con il potenziamento della didattica digitale integrata sia per le scuole superiori che per le università: le prime dovranno incrementarla per una quota pari al 50% degli studenti (esclusi quelli del primo anno), le seconde per una quota pari al 75% degli iscritti.

La stessa ordinanza prevede inoltre l’incremento di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da Coronavirus, fino al raggiungimento di 2913 posti di cui 552 dedicati alla terapia intensiva e sub-intensiva.

Attivo a partire da domani, venerdì 23 ottobre, il provvedimento rimarrà in vigore per i successivi trenta giorni. Tra i primi a commentarlo, ieri sera, il sindaco di Viterbo Giovanni Arena. “La misura sulle scuole è giusta e la condivido pienamente” ha sottolineato il primo cittadino.

Samuele Sansonetti

22 ottobre, 2020