“Abbiamo diminuito i fondi per il Natale, ma riteniamo giusto festeggiare l’importante ricorrenza religiosa”

Viterbo - Comune - Bilancio - Il sindaco Arena replica alle opposizioni che farebbero solo "molta demagogia"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il 2020 è stato fortemente penalizzato dal Covid-19, pandemia che ha distrutto l’economia di tantissime attività commerciali, provocando la perdita di lavoro a centinaia di persone. Anche l’azione amministrativa del comune ha subito forti rallentamenti. Durante la prima fase del lockdown non erano consentiti i lavori per la manutenzione stradale e del verde pubblico. Molte risorse sono state destinate alle emergenze Covid, è stato interdetto l’ingresso negli uffici ai cittadini e i dipendenti comunali hanno lavorato in modalità agile.

Visto il peggiorare della situazione modificheremo il bilancio 2020, presentando alcuni emendamenti per individuare nuove risorse antiCovid.

Mi sembra tanto che da parte dell’opposizione si stia facendo molta demagogia, con frasi ricche di parole roboanti e abbondanti iperboli. Insomma, loro bravi belli e buoni, noi brutti e cattivi.

Il nostro bilancio è sicuramente condizionato dal Covid, lo ribadisco, ma prevede anche risorse importanti per il miglioramento e la manutenzione della città, per la progettazione necessaria a ottenere i fondi statali per la riqualificazione delle periferie. Inoltre, in previsione del disagio che la pandemia porterà nelle famiglie, abbiamo potenziato i servizi sociali con importanti risorse.

Abbiamo diminuito i fondi per il Natale, ma riteniamo giusto che la nostra più importante ricorrenza religiosa, seppur in maniera ridotta, venga festeggiata, anche per i nostri figli e nipoti che stanno subendo un notevole stress dovuto alle limitazioni imposte per contrastare il coronavirus.

Giovanni Maria Arena

Sindaco di Viterbo

– Le opposizioni: “Altro che Covid, la priorità del centrodestra era passare un bel Natale…”

27 ottobre, 2020