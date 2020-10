“Prometto impegno, dedico questo momento alla mia cara mamma scomparsa e a papà”

Civita Castellana - Comune - Il sindaco Giampieri giura, s'insedia ufficialmente l'amministrazione - Parroccini eletto presidente del consiglio - Assegnate le deleghe ai consiglieri

di Giuseppe Ferlicca

Civita Castellana – “Prometto impegno e ascolto dei problemi dei cittadini”. È il giorno di Luca Giampieri. Il sindaco di Civita Castellana giura in consiglio comunale.

S’insedia la nuova amministrazione di centrodestra. In sala, tra gli altri, c’è Massimo Giampieri, padre di Luca ed ex sindaco. A lui e non solo, il sindaco dedica questo momento.

“Una dedica particolare a chi mi ha sostenuto nella campagna elettorale – dice Giampieri – le liste e una dedica particolare alla mia famiglia, alla mia cara madre scomparsa e a mio padre”.

Giampieri arriva alla guida del centro civitonico dopo un lungo percorso politico. “Fa un certo effetto – spiega Giampieri – dopo sei anni in consiglio e 20 in politica, assumere questa responsabilità, in un momento storico particolare non solo per Civita Castellana, ma per l’intera nazione.

Prometto impegno e ascolto dei problemi dei cittadini, problemi che già conosciamo”.

Simone Brunelli (Pd) è il consigliere anziano e apre lui i lavori, con le funzioni di presidente. Un minuto di silenzio per la situazione Covid e la consigliatura può ufficialmente iniziare.

Nessuna sorpresa per l’elezione del presidente del consiglio, l’incarico va a Claudio Parroccini (Forza Italia). Per lui 11 voti, ma è servito arrivare alla terza votazione, dove è sufficiente la metà più uno. Sua vice, Angela Consoli (Fratelli d’Italia). Anche lei, nominata con l’ok di tutta la maggioranza, 11 voti.

Convalidati i 16 eletti, con i consiglieri che subentrano al posto dei cinque assessori nominati dal primo cittadino.

Arrivano per Fratelli d’Italia, Gianluca Gasperini e Giovanna Fortuna, per la Lega Leonora Sconocchia e Leonardo Silveri, per Forza Italia Floriana Vaglio.

Il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Maurizio Selli, eletto, ha rassegnato le dimissioni. Ma nella prima seduta è presente, per formalizzare l’intenzione di lasciare l’incarico. Il presidente Brunelli lo ringrazia: “Per l’impegno e il grande contributo alla politica amministrativa della città”. Selli garantisce: “Mi rivedrete”. Poi si alza e se ne va. Non era ancora ora. Richiamato per l’ultima votazione. “Aveva prescia…” scherza qualcuno dai banchi.

Claudio Parroccini

Entra Valerio Biondi per sostituire Selli.

Il sindaco Giampieri presenta la sua giunta. Matteo Massaini della Lega vicesindaco, con deleghe ad Attività Produttive, Sicurezza e Ordine Pubblico, Trasporto Pubblico Locale. Andrea Sebastiani (Lega), a Bilancio e Tributi. Simonetta Coletta (FdI)a Pubblica Istruzione, Spettacolo, Turismo, Cultura, Decoro urbano. Carlo Angeletti (FdI) a Lavori Pubblici, Politiche sociali, famillari e delle disabilità, Inclusione sociale e Sport. Silvia La Bella (FI), si occuperà di Servizi Generali Istituzionali, Personale e Contenzioso.

Restano da assegnare le deleghe ad Ambiente, Urbanistica,Verde pubblico, che restano al sindaco Giampieri.

Ci sono le deleghe ai consiglieri di maggioranza. Incarichi per tutti i rappresentanti del centrodestra.

Giulia Pieri (Lega), innovazione digitale, tutela animali. Leonardo Silveri (Lega) politiche giovanili. Leonora Sconocchia (Lega) decoro cimiteriale, Floriana Vaglio (Lega) frazioni e unioni civili. Marco Rossi (FdI) rapporti con l’Europa, sviluppo siti industriali. Angela Consoli (FdI) sviluppo turistico. Gianluca Gasperini (FdI) rapporti con le confessioni religiose. Massimiliano Carrisi attuazione programma e fondi sovracomunali.

Giuseppe Ferlicca

Giampieri sindaco, consiglio comunale e giunta

7 ottobre, 2020