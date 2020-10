Illecito completamento dell’aeroporto di Viterbo, indagato per corruzione il senatore Armando Siri

Viterbo - L'ex sottosegretario leghista alle infrastrutture si sarebbe attivato per ottenere un provvedimento normativo ad hoc - E' stato raggiunto dal 415bis della Dda di Roma a fini indagini

Viterbo – Mazzette in cambio favori, c’entra anche Viterbo nella doppia accusa di corruzione a carico del senatore della Lega Armando Siri, destinatario di un avviso di chiusura delle indagini preliminari della procura della repubblica di Roma.

“All’ex sottosegretario alle infrastrutture, fedelissimo del leader del Carroccio Matteo Salvini – scrive Ivan Cimarrusti sul Sole 24 Ore – gli inquirenti contestano, da una parte di aver influito sulle scelte di politica ambientale per creare un vantaggio all’imprenditore del settore eolico Paolo Franco Arata, dall’altra di agevolare illecitamente il completamento dell’aeroporto di Viterbo, di interesse di Leonardo Spa“.

L’inchiesta è stata condotta dalla direzione distrettuale antimafia, che ha depositato agli atti del procedimento una vasta informativa conclusiva che ha riassunto il quadro probatorio alla base delle accuse dei pubblici ministeri.

Il procedimento – secondo quanto scritto dal primo quotidiano economico italiano – conta complessivi sette indagati: cinque persone fisiche e due società. L’accusa pende, oltre che su Siri e Arata (tra i sette professori chiamati da Salvini per scrivere il programma di governo), anche su Paolo Iaboni e Simone Rosati, di Leonardo Spa, Valerio Del Duca e sulle società Etnea srl e Solcara srl.

Stando all’accusa Siri, forte del suo ruolo all’interno del governo, avrebbe “proposto e concordato con gli organi apicali dei ministeri compenti per materia (infrastrutture, sviluppo economico e ambiente), l’inserimento in provvedimenti normativi di competenza governativa di rango regolamentare e di iniziativa governativa di rango legislativo, ovvero proponendo emendamenti contenenti disposizioni in materia di incentivi per il cosiddetto minieoloco”. Il tutto, secondo l’accusa, con “la promessa e/o dazione di 30mila euro da parte di Paolo Franco Arata, amministratore della Etnea srl e dominus della Solcara srl (amministrata dal figlio Francesco Arata), società operative in quel settore”. La vicenda, secondo l’accusa, si sarebbe consumata a settembre 2018.

Nella seconda imputazione avrebbe ricevuto “indebitamente la promessa di ingenti somme di denaro (per il tramite e in parte destinate anche agli intermediari Franco Paolo Arata, con legami personali e illeciti con lo stesso Siri e Valerio Del Duca) e comunque la dazione di 8mila euro” anticipate dagli esponenti sotto inchiesta di Leonardo spa.

Stando all’accusa, Siri “si attivava per ottenere un provvedimento normativo ad hoc che finanziasse, anche in misura minima, il progetto di completamento dell’aeroporto di Viterbo, di interesse della Leonardo Spa per future commesse”.

Inoltre, continua l’accusa, “esercitava pressioni direttamente e per interposta persona” – attraverso l’ex presidente della Consob “l’avvocato Lamberto Cardia”, ritenuto “persona di sua fiducia” – “sul comandante generale della guardia costiera, ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino, al fine di determinarlo a rimuovere il contrammiraglio Piero Pellizzari dall’incarico di rup nell’ambito dell’appalto in essere – ma in scadenza per la fornitura di sistemi radar Vts, essendo questi inviso alla Leonardo Spa, siccome critico su alcuni aspetti della fornitura”.

7 ottobre, 2020