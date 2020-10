Montefiascone - Il commissario locale di Forza Italia Andrea Angeli sulla caduta dell'amministrazione avvenuta venerdì scorso dopo che nove consiglieri hanno rassegnato le dimissioni

Montefiascone – (m.m.) – “Le lotte interne hanno caratterizzato i quattro anni di giunta Paolini”. Il commissario locale di Forza Italia Andrea Angeli sulla caduta dell’amministrazione avvenuta venerdì scorso dopo che nove consiglieri hanno rassegnato le dimissioni.

Proprio tra i dimissionari c’è anche l’ex assessora Rita Chiatti che da qualche mese è entrata proprio in Forza Italia.

“L’ex sindaco – spiega Andrea Angeli – non è riuscito a rappresentare la giunta nella sua totalità. Non è stato il buon padre di famiglia della squadra politica che doveva essere”.

Per il commissario di Forza Italia l’amministrazione Paolini non è stata coesa come doveva essere.

“Lotte interne – aggiunge Andrea Angeli – fin dal suo insediamento hanno caratterizzato questi quattro anni di giunta. È mancato il timoniere. La squadra non è stata mai coesa. Il paese è stato abbandonato in ogni settore e da qualunque punto di vista. Sporcizia ed erba alta erano all’ordine del giorno. Non è stata mai fatta una programmazione turistica. Il turismo dovrebbe essere il punto forte del nostro paese invece non ha avuto nessun aiuto e pochissime iniziative”.

Il commissario di Forza Italia sottolinea l’organizzazione che c’è dietro alla ricostruzione del partito a Montefiascone in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, uno su tutti le comunali della primavera 2021.

“Forza Italia – conclude Angeli – avrà al centro l’interesse del cittadino. Il rapporto diretto sarà l’ordine del giorno. Il settore agricolo e turistico saranno la nostra priorità. Sto infatti nominando i rappresentanti di quartiere, per avere il controllo diretto sia delle periferie che del centro storico. Così da poter risolvere immediatamente i problemi con estrema velocità. Il comune è la più grossa azienda di ogni paese. Ci vogliono i manager per amministrare questa grande società. Non ci si può improvvisare in questa era e bisogna sfruttare tutte le opportunità ed i finanziamenti che il settore della Regione Lazio ci può offrire. Forza Italia ha a cuore il bene del cittadino con un sano sviluppo economico e sociale del paese”.

14 ottobre, 2020