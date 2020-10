Spreco di Natale, revocate le determine sulle luci

Viterbo - Comune - Duramente contestate per la tempistica e per la spesa eccessiva in tempo di Covid - L'opposizione canta vittoria

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Natale, revocato l’avviso sulle luci nei palazzi, scomparso quello sulle luminarie e l’opposizione canta vittoria.

Due provvedimenti contestatissimi in consiglio comunale. Per i tempi: si ricercavano imprese per allestire gli addobbi prima ancora d’avere i fondi, col bilancio non ancora approvato. Per i modi: il momento impone cautela nello spendere.

Tecnicamente il segretario generale Puopolo aveva ravvisato qualche falla nelle procedure, ma per la minoranza quello che conta è il risvolto politico.

“La revoca dello spreco di Natale è una vittoria dell’opposizione – fa notare Giacomo Barelli (Forza civica) – dopo la battaglia portata avanti sui provvedimenti che fanno riferimento agli assessorati di De Carolis (Turismo) e Mancini (Sviluppo economico). La revoca delle determine significa che l’opposizione aveva ragione, quelli erano soldi buttati.

Adesso speriamo che rinsaviscano, è un momento in cui occorre avere un atteggiamento di grande responsabilità”.

I provvedimenti ammontavano a 40mila e e 80mila euro, una parte della somma destinata ai festeggiamenti natalizi. Il Coronavirus e relative restrizioni suggerirebbero altro. L’opposizione ha provato a dirlo a più riprese.

“Noi non è che non vogliamo festeggiare il Natale – precisa Alvaro Ricci (Pd) – deve essere decoroso, ma non bisogna sperperare i soldi, che vanno destinati ad altro”.

Senza contare il gesto, non esattamente una carineria politica, di presentare, seppure semplici avvisi di manifestazione d’interesse non impegnativi per l’amministrazione, ancora prima che il consiglio comunale deliberasse sul bilancio.

“Per rispetto del consiglio comunale – prosegue Ricci – le fughe in avanti non funzionano e non possono esserci. Ancora una volta la minoranza ha svolto il suo ruolo di verifica e controllo, direi con risultati importanti”.

L’avviso per leproiezioni natalizie dinamiche sulle facciate degli edifici è stato revocato dal dirigente, motivato dal voler attendere l’approvazione del bilancio di previsione. La prossima settimana arriverà la discussione e a proposito di luci, se ne vedranno di tutti i colori.

Giuseppe Ferlicca

24 ottobre, 2020