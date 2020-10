Cronaca - Secondo il Corriere della Sera entra anche la Tuscia nelle vicende che vedono Armando Siri, senatore della Lega, indagato per corruzione

Viterbo – “Ottomila euro per un provvedimento che finanziasse l’aeroporto di Viterbo”. Nella vicenda che vede l’ex sottosegretario della Lega Armando Siri indagato per corruzione, entra anche la Tuscia, stando a quanto riporta il Corriere della Sera.

Secondo l’accusa, sono due gli episodi contestati al senatore leghista.

In uno, in concorso tra gli altri con l’imprenditore Paolo Arata, Siri: “Si attivava – secondo il capo d’imputazione come riportato dal Corriere – per ottenere un provvedimento normativo ad hoc che finanziasse, anche in maniera minima, il progetto di completamento dell’aeroporto di Viterbo, d’interesse per future commesse della Leonardo”.

La società risulta estranea ai presunti fatti di corruzione, mentre due dipendenti sono stati sospesi. L’altro episodio riguarderebbe la realizzazione di un campo eolico.

Per la parte che interessa lo scalo della Tuscia si parla di “promessa d’ingenti somme di denaro – riporta il Corriere – e comunque la dazione di 8mila euro”.

In più di una conversazione, i dipendenti della società farebbero riferimento alla somma versata e al successivo scarso interessamento da parte dello stesso Siri. Così scrivono gli inquirenti nel decreto di perquisizione dei due.

Degli 8mila euro si parla come versati o promessi, ma non cambia ai fini della contestazione del reato.

7 ottobre, 2020