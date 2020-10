Rissa tra famiglie finita a coltellate, liberi i due arrestati

Caprarola - Convalidato il fermo per resistenza e sottoposti all'obbligo di firma - Non sarebbe in pericolo di vita il più grave dei tre feriti, un minorenne ricoverato al Gemelli

Condividi la notizia:











Caprarola – (sil.co.) – Rissa tra famiglie a coltellate, liberi i due albanesi bloccati con lo spray al peperoncino e arrestati.

Non sarebbe invece più in pericolo di vita anche se resta in prognosi riservata il minorenne ricoverato al policlinico Gemelli di Roma in seguito alle profonde ferite da arma da taglio che gli hanno sfiorato il polmone.

Ferite da taglio riportate nel corso della rissa scoppiata sabato sera nel centro di Caprarola tra due romeni e tre albanesi, due dei quali padre e figlio.

Il padre, per vendicare il figlio, accoltellato per primo dai due romeni mentre era con un connazionale, avrebbe sferrato a sua volta dei fendenti, colpendo al petto uno dei due romeni aggressori, per l’appunto il minorenne.

In cinque, i due romeni e i tre albanesi, sono indagati a vario titolo, a piede libero, in seguito all’apertura da parte del pm Eliana Dolce di un fascicolo per rissa aggravata da lesioni, tentato omicidio e porto abusivo di armi.

Altri due albanesi – fratelli del genitore che avrebbe accoltellato il minore romeno per difendere il figlio a sua volta ferito a coltellate – sono stati invece arrestati in flagranza per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L’arresto dei due fratelli albanesi, che sarebbero intervenuti in soccorso dei familiari, è stato convalidato ieri dal giudice Giacomo Autizi che, in attesa del processo per direttissima, rinviato a dicembre su richiesta del difensore Franco Taurchini, li ha rimessi entrambi in libertà col solo obbligo di firma.

Sono finiti in manette per essersi scagliati contro i carabinieri, costretti a spruzzare contro di loro lo spray urticante per riuscire a bloccarli in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Caprarola e Ronciglione e i colleghi del Norm di Ronciglione.

Articoli: Rissa tra famiglie a coltellate, ferito e in prognosi riservata anche un minorenne – Accoltella l’accoltellatore del figlio

Condividi la notizia:











6 ottobre, 2020