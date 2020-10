Spaccia eroina a una ragazzina, domiciliari bis al pusher del Pilastro

Viterbo - I carabinieri del Norm lo hanno arrestato il 13 ottobre - Sequestrati 15 grammi di droga

Viterbo – (sil.co.) – Spaccia eroina a una ragazzina, domiciliari bis per un 37enne viterbese.

È comparso davanti al giudice Giacomo Autizi il pusher seriale di via Domenico Corvi, al Pilastro, che al momento dell’ultimo arresto presso la sua abitazione si trovava gia ai domiciliari per lo stesso motivo.

Difeso d’ufficio dall avvocato Enrico Maria Manni, per rinuncia all incarico dello storico difensore, si è avvalso ancora una volta della facoltà di non rispondere.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto una ulteriore misura cautelare degli arresti domiciliari. Anche per questo fatto il pusher oltre a restare doppiamente a casa non potrà ancora una volta comunicare con persone diverse a quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

In sostanza il pusher è adesso gravato da ben due arresti domiciliari.

È il 37enne viterbese che è stato fermato il 13 ottobre, nel pomeriggio, mentre spacciava una dose di eroina ad una ragazza di viterbo proprio dalla sua abitazione mentre si trovava ai domiciliari.

I militari, durante la perquisizione domiciliare, hanno sequestrato circa 15 grammi di eroina nascosti nell appartamento. Fatti praticamente identici al precedente arresto di settembre.

Questo è l’ennesimo arresto per eroina che i militari del nucleo operativo eseguono negli ultimi tempi a Viterbo.

18 ottobre, 2020