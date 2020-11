La Torre di Pasolini venduta per 800mila euro come “casale in ottimo stato di 185 mq”…

Cultura - L'annuncio sul sito immobiliare.it - Appello al presidente Zingaretti perché la acquisti per farne un centro di ricerca letterario di livello europeo sull'opera del poeta e non solo

Viterbo – “Casale, ottimo stato, 185 mq, Soriano nel Cimino… Euro 800mila”. Un bell’affare da prendere in considerazione per chi avesse tanto denaro. Ma che tristezza vedere la Torre di Pier Paolo Pasolini, come un qualsiasi casale di campagna, venduta su Immobiliare.it. Ebbene sì, siamo arrivati a questo. Un fatto avvilente e svilente.

Ovviamente i privati hanno il diritto di fare ciò che vogliono delle loro proprietà, ma proprio su queste colonne lanciammo l’allarme alla fine del 2018.

Invitammo la regione Lazio a comprare la Torre di Pasolini, dove è stato scritto Petrolio e dove il poeta è vissuto. E invece niente di niente: “Vendesi casale a buon prezzo…”. Un modo improponibile di svendere al miglior offerente un pezzo del nostro patrimonio culturale.

Ci domandiamo cosa ne pensi il presidente Zingaretti della cosa. Che pure a suo tempo era stato sollecitato a intervenire.

Per dirne una, dopo la morte del premio Nobel, quando a Roma si stava per vendere la casa – studio del fascista Luigi Pirandello, Mussolini, allora capo del governo, la acquistò subito. E la salvò dalla dispersione. La casa natale sempre di Pirandello è stata dichiarata monumento nazionale nel 1949 e fu acquistata nel 1952 dalla regione siciliana. Ed ora è un museo. Vogliamo essere da meno di Mussolini o della regione Sicilia, caro presidente?

A suo tempo, era la fine del 2018 appunto, su queste colonne imbastimmo una campagna giornalistica per salvare la Torre di Pasolini da vendite varie.

All’epoca spiegavamo: “La torre di Chia è stata la sua casa studio. Ora il rischio, come spiega la cugina di Pasolini, Graziella Chiarcossi Cerami, è che quel luogo diventi una casa vacanze”.

“Tutto quello che ho proposto è andato a farsi benedire – spiegava Graziella Chiarcossi Cerami -. Vorrei che la casa studio di Pier Paolo Pasolini diventasse un punto di riferimento culturale e fosse valorizzata dalle istituzioni. Prima di prendere decisioni drastiche, tipo vendere o farci una casa vacanze. Il problema è la manutenzione della struttura, la cosa più importante”.

Evidentemente da quel tempo nulla si è mosso e il pericolo è che una dimora storica di primo livello venga usata non si sa bene a quali fini.

Non possiamo non ripetere ciò che scrivemmo allora.

La torre di Pier Paolo Pasolini è uno dei luoghi della cultura del Novecento. Un luogo che ha visto Pasolini lavorare, accogliere gli amici intellettuali, gli amici viterbesi. A due passi dalla meravigliosa torre, c’è poi il luogo dove Pasolini girò alcune scene del Vangelo secondo Matteo.

Un itinerario della cultura unico in Italia. Ma anche, per noi viterbesi, un luogo dell’affetto per un grande intellettuale come Pier Paolo. Sì Pier Paolo. Semplicemente. Perché a lui dobbiamo molto. Dobbiamo un pezzo di storia della nostra provincia. Dobbiamo un pezzo di storia dell’università di Viterbo. Dobbiamo anche molto affetto per il nostro territorio. Un affetto che Pier Paolo esprime così nel Poeta delle ceneri:

Ebbene, ti confiderò, prima di lasciarti,

che io vorrei essere scrittore di musica,

vivere con degli strumenti dentro la torre di Viterbo che non riesco a comprare,

nel paesaggio più bello del mondo, dove l’Ariosto

sarebbe impazzito di gioia nel vedersi ricreato con tanta

innocenza di querce, colli, acque e botri,

e lì comporre musica,

l’unica azione espressiva

forse alta, e indefinibile come le azioni della realtà.

“Paesaggio più bello del mondo”, che sarà pure un’iperbole, ma che la dice lunga sul dolce affetto del poeta per la Tuscia. Una terra che vedeva ancora incontaminata, o poco contaminata, e da preservare. E proprio per questo Pasolini si impegna per la creazione della università della Tuscia. Tanto da accompagnare gli studenti della Libera università della Tuscia alla regione Lazio, per protestare e chiedere il riconoscimento dell’ateneo. Università che, secondo Pasolini, doveva avere il fine, attraverso gli strumenti della cultura, di salvaguardare le tradizioni, le realtà urbanistiche, i luoghi naturali della Tuscia.

Moravia al funerale di Pasolini

Luoghi che Pasolini utilizzò per diversi film, oltre al Vangelo, da Uccellacci e uccellini al Decameron. Senza dimenticare la “lectio magistralis” contenuta nel breve documentario La forma della città. Dedicato alla città di Orte deturpata dalle nuove costruzioni in cemento armato.

Sarebbe blasfemo lasciare che la torre di Pasolini venga dimenticata. Sarebbe una vergogna culturale. E sarebbe una occasione perduta. Perché quel luogo può diventare un centro di cultura di livello nazionale e non solo. Un centro documentazione e di ricerca sull’opera di Pier Paolo Pasolini e non solo.

Il nostro appello va al ministro dei Beni Culturali Franceschini e in primo luogo al presidente della regione Nicola Zingaretti. Chiediamo a Zingaretti di acquistare come regione la Torre di farne un centro di ricerca culturale di portata europea. Di farne un luogo di cultura vero. Creativo. Non un mausoleo. Non un museo che non avrebbe nessun senso. La Torre in pratica non ha più nulla di mobili o altro che siano stati di Pasolini.

Ribadiamo, per l’ennesima volta, che dallo stato in giù tutti dovrebbero muoversi per salvare un pezzo importante del patrimonio culturale nazionale. E chiediamo a tutti di mobilitarsi perché la torre di Pasolini non venga snaturata.

Pier Paolo Pasolini

Lo chiediamo agli uomini della politica, agli uomini della cultura, agli uomini dello spettacolo, agli uomini dei media. A tutti i cittadini che amano e hanno amato Pier Paolo Pasolini.

Il nostro vuole essere, questa volta, un appello costruttivo. Per questo ribadiamo che forse la via più efficace potrebbe essere quella di un impegno in prima persona del presidente Zingaretti. Ne va del suo onore politico. Ne va del suo onore sul piano culturale. Ne va della sua delega alla cultura… Ne va di una tradizione che ha visto sempre la sinistra in questa nazione attenta, anzi attentissima, per le questioni culturali. A partire da Togliatti nel primo dopoguerra che riesci a instaurare una vera egemonia culturale in questa nazione.

Non è ammissibile che la Torre di Pasolini scompaia dalla scena culturale. Che un pezzo significativo dell’eredità intellettuale di Pasolini vada disperso. Non è possibile che la Torre di Pasolini si venda come una saponetta.

Carlo Galeotti

Multimedia: La Torre di Pier Paolo Pasolini – Pier Paolo Pasolini nella casa studio di Chia – Video: La casa dove Pasolini visse i suoi ultimi anni

Di seguito il testo dell’annuncio comparso su Immobiliare.it

Casale, ottimo stato, 185 mq, Soriano nel Cimino

Soriano nel Cimino

€ 800.000

5 locali 185m²superficie 2 bagni

T piano

Descrizione

TORRE DI CHIA (DIMORA STORICA DI PIER PAOLO PASOLINI)

Il breve sentiero circondato da una vigorosa vegetazione, arriva al grande piazzale di terreno erboso di circa 12.000 mq sul quale insistono le mura di cinta dell’antico Castello con l’alta Torre di Chia delimitanti l’intera proprietà.

Dalla parte opposta, l’altra piccola Torre e la dimora pasoliniana che si compone di un blocco centrale – l’abitazione – e di una dependance (di circa 55 mq, dotata di servizi) con una superficie totale coperta di circa 185 mq.

Un piccolo ponte in legno porta all’ingresso dell’abitazione che si sviluppa nell’ala destra e di sinistra.

L’ala sinistra si compone di un grande salone con camino e finestre vetrate, la cucina a vista, la camera da letto e il servizio.

L’ala destra comprende l’anticamera, il servizio e il disimpegno fa da ingresso all’ampio studio anch’esso fornito di vetrate che rendono gli ambienti molto luminosi.

Dall’atrio della dimora, le scale a chiocciola portano al primo e secondo piano della Torretta con due piccole camere e finestre panoramiche verso le colline.

Tutt’intorno alla casa, c’è uno spazio di terreno utilizzato come giardino da poter perciò attrezzare secondo le proprie necessità e gusti.

Al di sotto di questo è presente la cantina.

Lo stato conservativo è ottimo, si presenta ristrutturato e già pronto per essere abitato.

9 novembre, 2020