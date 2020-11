E’ morto Gigi Proietti, il nostro caro maresciallo Rocca

Roma - L'attore era molto legato a Viterbo e nel 2013 ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal sindaco Michelini - Oggi avrebbe compiuto 80 anni - FOTO - VIDEO

Condividi la notizia:











Roma – Gigi Proietti è morto. Oggi avrebbe compiuto 80 anni.

Il popolare attore romano è deceduto in una clinica romana intorno alle 5.30 di questa mattina.

Le sue condizioni si erano aggravate ieri sera.

Proietti era ricoverato da un paio di settimane in gravissime condizioni per problemi cardiaci. Una notizia che già fin dalle prime ore del mattino ha fatto il giro di Viterbo, dove l’artista era molto amato, per averla a lungo frequentata. Per sei anni il capoluogo è stato il set della fortunatissima serie televisiva il Maresciallo Rocca.

Nel 2013 gli era stata consegnata la cittadinanza onoraria dall’allora sindaco Michelini. “Diventare cittadino di un’altra città alla mia età… mi sembra di rinascere”, aveva commentato.

Ieri il quadro clinico dell’attore è peggiorato e nella tarda serata è stato sedato. Fino a tardi sono rimasti accanto all’attore la moglie e le due figlie, che intorno alla mezzanotte hanno lasciato la clinica.

“Nelle prime ore del mattino è venuto a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l’annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie”, si legge in una nota della famiglia.

Gigi Proietti, attore di teatro e di cinema, regista, doppiatore e cabarettista, era molto legato a Viterbo, proprio per la storica fiction Maresciallo Rocca.

L’attore romano ha passato diversi anni nella Tuscia per vestire i panni del carabiniere più famoso d’Italia.

Proprio per questa sua costante presenza in città, nel 2013 ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Viterbo dall’allora sindaco Leonardo Michelini.

“Non si può mai stare tranquilli… non me lo aspettavo, così scherzando, Proietti aveva commentato ricevendo il riconoscimento.

– Gigi Proietti: “Non si può mai stare tranquilli… non me lo aspettavo”

Più di tante iniziative o campagne pubblicitarie, con uno dei suoi personaggi televisivi più amati, il Maresciallo Rocca, aveva contribuito a far conoscere Viterbo nel resto d’Italia e pure al di fuori dei nostri confini.

Nella città dei Papi sono infatti stati girati gli esterni delle sei edizioni della fortunata fiction televisiva, dal 1998 al 2005.

“Nella mia vita – aveva detto Proietti nella sala del consiglio comunale di Viterbo – sono stato carabinieri più di qualsiasi altra cosa, nove anni. Nessuno immaginava quando abbiamo iniziato a fare questa fiction, il successo che poi avrebbe avuto”.

Di Viterbo apprezzava molto la dimensione, il senso di comunità, che invece si sta perdendo nella sua Roma. “La mia Roma si è allargata davvero tanto e nessuna borgata conosce l’altra.C’è difficoltà enorme di contatto, si è perso il senso di comunità”.

Nel capoluogo della Tuscia si era trovato molto bene. “È stato un lavoro faticoso, ma facilitato dalla città. Arrivando in macchina ho riconosciuto tutto. Credo che non ci sia metro quadrato che non abbia fotografato e filmato e che ogni italiano non abbia visto”.

Condividi la notizia:











2 novembre, 2020