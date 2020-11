Sanità in Calabria, si dimette il commissario Zuccatelli

Catanzaro - A farsi strada i nomi di Eugenio Gaudio, ex rettore dell'università La sapienza di Roma e di Gino Strada, medico e fondatore di Emergency

Catanzaro – Giuseppe Zuccatelli si è dimesso. Il passo indietro del commissario alla sanità della regione Calabria è arrivato dopo un colloquio telefonico con il ministro della Salute Roberto Speranza.

“Il ministro mi ha telefonato e non ha avuto bisogno di darmi spiegazioni. Mi ha chiesto di dimettermi ed io l’ho fatto. Non so chi mi sostituirà ma so che mi dimetto da tutti gli incarichi che ho in Calabria”, ha spiegato Zuccatelli. “Con la stessa rapidità con cui ho accettato, mi dimetto per il rispetto che ho e ho sempre avuto per le istituzioni”.

Zuccatelli era commissario anche dell’azienda ospedaliera di Catanzaro e del policlinico universitario Mater Domini, sempre a Catanzaro. Incarichi da cui si è dimesso. Il commissario a una settimana dalla sua nomina paga, tra le altre cose, le parole sull’inutilità delle mascherine pronunciate nel maggio scorso. Prima di lui era stato messo alla porta il predecessore Saverio Cotticelli, che, ai microfoni di Rai3 “Titolo V”, aveva detto di non sapere che la messa a punto di un piano regionale per fronteggiare l’emergenza Covid era sua responsabilità.

Il governo, a quanto si apprende, sarebbe già al lavoro sul nome del successore. A farsi strada l’ipotesi della nomina di Eugenio Gaudio, ex rettore dell’università La sapienza di Roma e di Gino Strada, medico e fondatore di Emergency, in qualità di consigliere.

16 novembre, 2020