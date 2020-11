Sanità, Gaudio si dimette da commissario in Calabria: “Motivi personali”

Catanzaro - La nomina era arrivata ieri - L'ex rettore della Sapienza a Repubblica: "Mia moglie non ha intenzione di trasferirsi"

Catanzaro – Eugenio Gaudio, appena nominato dal consiglio dei ministri nuovo commissario alla Sanità in Calabria, ha rinunciato al suo incarico.

Ad annunciarlo lo stesso ex rettore dell’università La Sapienza di Roma. Dietro alla sua decisione, stando a quanto riferisce Repubblica, ci sarebbero “motivi personali”. “Mia moglie non ha intenzione di trasferirsi a Catanzaro. Un lavoro del genere va affrontato con il massimo impegno e non ho intenzione di aprire una crisi familiare” ha detto nel corso di un’intervista.

Le sue dimissioni arrivano a meno di un giorno dalla nomina. Gaudio aveva preso il posto del dimissionario Giuseppe Zuccatelli che a suo volta era subentrato a Saverio Cotticelli, rimosso perché durante una puntata del programma Titolo V di Rai3 aveva ammesso di non sapere che la stesura di un piano per l’emergenza Covid spettasse a lui.

17 novembre, 2020