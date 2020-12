Giuseppe Maravigna ripreso dalle telecamere di Villa Immacolata mentre si allontanava

Viterbo - L'uomo ha fatto perdere le sue tracce da sabato sera - La figlia Deborah: "Ha un maglione grigio e pantaloni della tuta neri con strisce laterali bianche, siamo disperati"

Viterbo – (e.c.) – Giuseppe Maravigna ha indosso una maglione grigio e pantaloni della tuta con strisce bianche laterali.

A dare l’aggiornamento sul vestiario dell’uomo scomparso sabato sera da Villa Immacolata è la figlia Deborah che sui social posta i fotogrammi ripresi dalle telecamere di videosorveglianza.

Dalle immagini si vede Giuseppe Maravigna uscire dalla struttura sanitaria con in mano il trolley grigio, lo stesso ritrovato nei pressi di una stradina all’altezza dell’Antico casale.

Non si sa perché lo abbia abbandonato lì.

“Aggiornamento importante sul vestiario – scrive Deborah – oggi (lunedì 30 novembre, ndr) dalle telecamere della struttura di Villa Immacolata si è potuto vedere che aveva messo addosso un maglione grigio pesante con zip aperta sotto il collo e maglioncino arancione sotto che si intravede.

Si è liberato del trolley che l’unità cinofila ha ritrovato posato al lato di una stradina – aggiunge -. Quindi al pantalone nero con strisce bianche si abbina un maglione grigio”.

Ancora non si ha nessuna traccia del 71enne Giuseppe Maravigna e la figlia lancia un ulteriore accorato appello: “Siamo disperati, le ricerche non si fermano, non si fermeranno. Stiamo battendo tutta l’area ma serve la cooperazione di tutti quanti. Altezza 1.68, magro, passo spedito solitamente“.

Giuseppe Maravigna si è allontanato da Villa Immacolata sabato sera e ha fatto perdere le sue tracce. Tutte le forze dell’ordine sono in campo per cercare di trovarlo.

