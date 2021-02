Calcinacci giù dal Metropolitan, il cinema cade a pezzi

Viterbo - Intervento di vigili del fuoco, polizia locale e tecnici del comune per transennare la zona - Parcheggio vietato in parte di via del Pavone, via Orioli e via della Casaccia

Viterbo – (e.c.) – Calcinacci giù dal Metropolitan, intervento di vigili del fuoco e polizia locale.

Uno degli storici cinema del centro cade pezzi. Letteralmente.

Dopo la segnalazione da parte di un residente di una via vicina, i vigili del fuoco, i tecnici del comune e la polizia locale sono intervenuti per transennare la zona perimetrale compresa tra via Orioli, via del Pavone e parte di via della Casaccia.

Il cinema è in disuso da tempo e da tempo in condizioni non ottimali. Ma ieri pomeriggio pietre e calcinacci sono incominciati a cadere.

I residenti di via del Pavone e via Orioli, sollecitati al citofono dai vigili del fuoco, hanno dovuto spostare le macchine parcheggiate tutte intorno al cinema per poter permettere le operazioni del caso.

Nessuno è stato colpito o rimasto ferito.

Al momento via Orioli (fino al civico 10) e via del Pavone (fino al civico 4) sono percorribili da pedoni e macchine ma nessuno può parcheggiare. La prima metà di via della Casaccia, la parte dove si affaccia un altro lato del cinema, è invece percorribile solo da pedoni, sul lato opposto rispetto alla parete del Metropolitan.

Un’altra parte della città – l’ennesima – è stata transennata e va a fare parte della lunga lista di vie della città diventate cantiere o spazi isolati perché interessati, come in questo caso, da caduta di calcinacci. E chissà per quanto tempo.

28 febbraio, 2021