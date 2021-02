Lega il cane all’auto e lo trascina fino a ucciderlo

Montefiascone - Pastore identificato dai carabinieri e denunciato

Montefiascone – Il veterinario non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Nonostante il tempestivo intervento dei carabinieri, non è stato possibile salvare l’animale. I militari erano stati allertati da una donna che aveva visto un cane legato a un’auto in movimento. Trascinato. Fino all’uccisione. Un pastore è stato identificato e denunciato.

“I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montefiascone – ricostruisce l’Arma in una nota – sono intervenuti su richiesta di una donna allarmata che aveva appena visto una macchina camminare con un cane di grossa taglia legato dietro che arrancava”.

I militari, seguendo le indicazioni della donna, hanno fatto scattare subito le ricerche. “Poco dopo – continua la nota – in località Zepponami hanno fermato un’auto di un pastore che aveva un cane dietro che ormai veniva trascinato esanime. Immediatamente hanno bloccato l’auto e attivato il servizio veterinario della Asl, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’animale dovuto al trascinamento”.

Il pastore è stato portato in caserma, identificato e denunciato per uccisione di animali.

18 febbraio, 2021