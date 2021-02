Trasporti - L'amministratore delegato Fs Battisti annuncia l'attivazione a breve - Soddisfatto Astorre, segretario regionale Pd

Orte – (g.f.) – “Una nuova fermata dell’alta velocità a Orte”. L’annuncio arriva da Gianfranco Battisti, amministratore delegato Ferrovie dello Stato nel corso dell’incontro voluto dalla Regione Lazio “Cantieri nel Lazio – investimenti per la ripresa”.

Si fa il punto su infrastrutture e risorse per far ripartire l’economia e migliorare la viabilità e tra investimenti e interventi previsti, c’è anche la fermata alla stazione di Orte. Che sarà ufficializzata a breve.

“Nei prossimi giorni – spiega Battisti – presenteremo un progetto che ormai è nella fase degli ultimi dettagli, una nuova fermata a Orte dell’alta velocità, per intercettare un bacino di utenti del nord Lazio e che comprende anche l’Umbria”.

In attesa dei dettagli, esprime soddisfazione il segretario Pd Lazio Bruno Astorre, senatore e membro della commissione Trasporti a palazzo Madama.

“Con la nuova fermata dell’Alta velocità a Orte – dice Astorre – il Lazio sarà sempre più interconnesso. Un collegamento di importanza straordinaria, che consentirà a lavoratori, studenti, ma anche famiglie e turisti di spostarsi più velocemente con un impatto sociale ed economico di particolare rilievo”.

È in atto una rivoluzione dei trasporti che ha nell’Alta velocità il fulcro di una visione strategica che incardina il Lazio lungo la direttrice europea. Di questo va dato atto a Ferrovie dello Stato, e in particolare all’amministratore delegato Gianfranco Battisti.

Al consigliere regionale Enrico Panunzi – conclude Astorre – il ringraziamento per l’impegno profuso per ottenere questo fondamentale risultato per il bacino Nord del Lazio”.

22 febbraio, 2021