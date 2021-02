Polo Unitus all’ex caserma Palmanova, al via i lavori

Viterbo - Entro il 15 giugno il vecchio edificio sarà demolito

Viterbo – Ex caserma Palmanova, al via il recupero per il nuovo polo dell’Unitus.

Sono stati consegnati i lavori della struttura del quartiere Paradiso di Viterbo dove verrà realizzato un auditorium da 460 posti, due aule da 24o posti, tre aule da 180 posti, diversi studi, spazi per gli studenti e per spinoff.

L’edificio, che si sviluppa su due piani e copre una superficie complessiva di circa 4500 metri quadrati, era la sede della ex caserma Palmanova.

Il recupero costerà circa sei milioni di euro: tre stanziati direttamente dal cda dell’Università della Tuscia e altrettanti finanziati dal Miur.

In questi giorni è stato firmato il contratto con la ditta incaricata a portare avanti i lavori. Ora entro il prossimo 15 giugno si dovrà procedere con la demolizione del fabbricato esistente, non prima di aver svolto le dovute rilevazioni fotografiche di tutto il complesso.

Poi si inizierà, nel concreto, a ricostruire e dar vita al nuovo polo universitario.

18 febbraio, 2021