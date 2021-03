Cronaca - Nella zona di Petignano - Lo segnalano i cittadini sui social e cresce il timore dopo i fenomeni dei giorni scorsi nel centro storico

di Alessandro Castellani

Orte – Nuovo allarme boato a Orte. Stavolta nella zona di Petignano, il quartiere moderno che sorge alle pendici della rupe del centro storico, ma sulla riva opposta del Tevere.

Numerosi cittadini della zona hanno riferito sui social di aver sentito un forte rumore, a cui ha fatto seguito un tremore all’interno delle abitazioni, intorno alle 19. A quanto pare, il boato si è avvertito distintamente solo a Petignano e non negli altri quartieri della città.

“Botto tremendo”, “tremava il pavimento” e paragoni di vario genere con un terremoto. Qualcuno parla addirittura di “spostamento del tetto”. Questo il tono delle segnalazioni pubblicate dai residenti.

“Qui a Petignano l’abbiamo sentito praticamente tutti – riferisce un abitante del quartiere -. All’improvviso c’è stato un rumore forte e ovattato, come se venisse da sott’acqua, a cui ha fatto seguito un tremore, anche se non particolarmente violento, almeno nella mia abitazione. È la prima volta che sentiamo una cosa del genere in questo quartiere ed è veramente difficile da descrivere”.

Tra i cittadini di Orte cresce forte la preoccupazione, dopo i misteriosi rumori già avvertiti e segnalati più volte negli scorsi giorni nella zona del centro storico, a cui aveva fatto seguito l’intervento dei vigili del fuoco per accertamenti.

Non è chiaro, naturalmente, se l’origine del presunto boato avvertito a Petignano sia la stessa di quelli già segnalati, né se ci sia un collegamento di qualche natura tra i vari fenomeni.

Alessandro Castellani

4 marzo, 2021