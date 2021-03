Amministratore unico Talete, i sindaci ci riprovano

Viterbo - Oggi l'assemblea dei soci per scegliere il vertice della società idrica dopo il rifiuto di Biagio Eramo

Viterbo – (g.f.) – Amministratore unico Talete, è la volta buona? Dopo il gran rifiuto di Biagio Eramo, stamani i soci- sindaci della società idrica tornano a riunirsi.

Il professionista, con esperienze in Ama e Acea, dopo averci pensato per un po’ ha declinato l’offerta, motivandola con ragioni personali.

Una decisione che ha agitato non poco le acque. Arrivare a una scelta, fra tanti sindaci, realtà politiche e non solo, è tutt’altro che facile. Quando almeno il primo problema, avere trovato una figura in grado di prendere il posto dell’attuale consiglio d’amministrazione sembrava risolto, ecco la doccia fredda. Tutto da rifare.

Eramo era stato scelto fra i tre professionisti che avevano dato la loro disponibilità ad accettare il non facile incarico, di guidare Talete in acque sicure.

Sul tavolo dei sindaci-soci ne sono rimasti due, ma pare che a questi, negli ultimi giorni se ne siano aggiunti altri tre.

Fra loro, il nome del successore di Andrea Bossola, presidente dimissionario e ancora in carica per l’ordinaria amministrazione.

Ieri un gruppo ristretto di primi cittadini si è incontrato per convergere su una scelta. Stamani la riunione, evitando un altro buco nell’acqua.

10 marzo, 2021