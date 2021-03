Montefiascone - Lo annuncia il commissario locale di Forza Italia Andrea Angeli

Montefiascone – “Forza Italia: Francesco Scoponi delegato zona Grazie, sociale e fiera del vino”. Lo annuncia il commissario locale Andrea Angeli che mette un altro tassello per la squadra in vista delle prossime elezioni comunali.

“In questi giorni – spiega Andrea Angeli – Francesco Scoponi è stato nominato delegato della frazione Grazie, del settore sociale e dell’organizzazione della fiera del vino all’interno di Forza Italia di Montefiascone”.

Il commissario locale entra nel merito dell’organizzazione all’interno del partito nella cittadina. Al momento Forza Italia è il partito più attivo in vista delle comunali che si dovrebbero tenere a giugno per il rinnovo del consiglio comunale di palazzo Renzi Doria Sciuga, salvo rinvii a causa della pandemia.

“Questa nuova nomina – aggiunge Andrea Angeli – si inquadra nell’ottica di una precisa e chiara organizzazione del partito in vista delle prossime elezioni comunali. L’organizzazione è importante e niente deve essere lasciato al caso. Tutto deve essere programmato e gestito analiticamente e l’esperienza di Francesco ci darà le giuste risposte a noi e alla nostra popolazione”.

La nomina di Francesco Scoponi è l’ultima in ordine temporale dopo quelle di Claudio Galeotti (rappresentante seniores), Sante Fabene (tecnico e progettista), Gianluca Vecchio (giovani e frazione Mosse), Simone Domenici (turismo e zona Fiordini), Gianluca Ferri (commercio), Roberto Fetoni (sport e Zepponami) e Brunella Pascucci (arte e beni culturali). Da ricordare che l’ex assessora e consigliera comunale Rita Chiatti è responsabile del dipartimento ambiente del coordinamento provinciale del partito.

“Francesco Florido Scoponi – conclude Andrea Angeli – classe 1978 si è distinto negli ultimi anni per il suo impegno nel sociale. In particolare grazie al suo ruolo di Babbo Bud, il babbo natale locale, ha organizzato raccolte di vestiti e giocattoli da destinare alle famiglie in difficoltà di Montefiascone e degli altri paesi. La sua esperienza nella gestione della sicurezza e nell’organizzazione di eventi sarà un importante aiuto offerto alla futura amministrazione. Offrirà la sua generosità nel tentativo comune di miglioramento della nostra città”.

3 marzo, 2021