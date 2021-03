“Una manifestazione in riccordo di Sheila, cane legato all’auto, trascinato e ucciso”

Montefiascone - L'Enpa Viterbo: "E' per tutti gli animali sfruttati, abbandonati, umiliati, maltrattati e uccisi dall'uomo"

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Il Partito animalista italiano ed Enpa (Ente nazionale protezione animali) sezione di Viterbo e provincia organizzeranno appena sarĂ possibile, quando le restrizioni anti-Covid lo consentiranno, una manifestazione in forma statica a Montefiascone in ricordo di Sheila, il cane legato all’auto, trascinato e ucciso da un criminale e per tutti gli animali sfruttati, abbandonati, umiliati, maltrattati e uccisi dall’uomo.

Tutta la cittadinanza e tutte le altre associazioni animaliste sono invitate a partecipare ovviamente in modo pacifico e ordinato in pieno rispetto delle leggi e delle norme anti-Covid. Chiederemo inoltre maggiore tutela per gli animali e inasprimento delle pene. Forniremo informazioni sull’evento appena avremo tutte le autorizzazioni necessarie.

Daremo voce a chi non ce l’ha, anche in tribunale. Che serva a smuovere le coscienze. Ci aspettiamo una pena esemplare.

Enpa Viterbo

