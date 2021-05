“Hub vaccinale a Santa Barbara, il regalo di Arena è un ‘pacco’ per la Asl…”

Viterbo - Comune - Il capogruppo di Forza Civica Giacomo Barelli incalza: "L'azienda in maniera intelligente dopo aver letto gli oneri e le difficoltà sembra essersi dichiarata non interessata"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Timeo Arena et dona ferentes” è proprio ciò che deve aver pensato il direttore generale della Asl Donetti, parafrasando Virgilio, alla lettura della laconica ordinanza contingibile ed urgente con cui il sindaco di Viterbo gli vorrebbe regalare “il pacco” palestra incompleta di Santa Barbara come hub vaccinale.

Ed infatti memore di come finì il regalo del famoso cavallo di Troia sembra, come apprendiamo dalla stampa, avrebbe preso carta e penna e cordialmente rispedito al mittente l’offerta indecente del sindaco di Viterbo (ho presentato accesso agli atti per verificare ed eventualmente avere tali corrispondenze).

E già perché è di tutta evidenza come, probabilmente mal consigliato dagli unici due amici rimastigli in consiglio comunale per andare al bar, Marini ed Achilli, il tentativo di risolvere un problema del Comune incapace di completare la palestra di santa Barbara e consegnarla a quel quartiere, “scaricando” eventuali oneri di completamento sulla Asl, con la giustificazione del hub vaccinale, non ha funzionato.

Mi ricordava sempre mia nonna da ragazzino “tu sarai furbo ma io sono intelligente”… Così è stato anche in questo caso di fronte alla furbizia di Arena, la Asl in maniera intelligente dopo aver letto gli oneri e le difficoltà di cui sarebbe stata gravata nel momento in cui avesse accettato “il pacco” di Arena, sembra essersi dichiarata non interessata, mandando su tutte le furie il primo cittadino.

Sindaco che, dopo essere stato scaricato sul tema prima dal consiglio e poi dalla sua giunta ora non ha più nessuno a cui recapitare il “costoso” (per chi lo riceve) regalo e che addirittura adombra a mezzo stampa possibili responsabilità penali e civili in relazione alla palestra di santa Barbara che tuttavia non hanno niente a che fare con la Asl e con i vaccini mentre, visto anche i precedenti, ci sembrerebbero invece molto più calzanti in relazione al corretto utilizzo dei fondi ed al mancato completamento di quell’immobile…

Non sappiamo come finirà questa paradossale vicenda né se la palestra di Santa Barbara sia o meno il posto giusto per un hub vaccinale, tuttavia dopo oltre tre anni di questa amministrazione con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti di una cosa siamo certi, che quello di sindaco non sia il posto giusto per Arena.

31 maggio, 2021