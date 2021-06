Viterbo - Alle 10,30 nella chiesa San Leonardo al Murialdo

Viterbo – Domani l’addio a Giuseppe Cossu, 24enne stroncato da un malore.

Si terranno domani mattina, alle 10,30, i funerali del ragazzo morto domenica pomeriggio a soli 24 anni per un malore. Saranno celebrati nella chiesa San Leonardo al Murialdo di Viterbo.

Il ragazzo era stato portato in ospedale, sembrerebbe per un aneurisma. Ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Giuseppe, viterbese ma con origini sarde, avrebbe compiuto 25 anni a novembre. Lavorava nell’officina del padre Pietro, nel quartiere Murialdo, il quartiere dove appunto domani mattina verrà celebrata la cerimonia funebre.

1 giugno, 2021