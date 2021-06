“Gestione igiene ambientale, arrivata proposta da Gesenu”

Viterbo - Il sindaco Arena informa il consiglio della lettera e dall'opposizione Alvaro Ricci (Pd) vuole saperne di più

di Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











Viterbo – “Gestione igiene ambientale, arrivata una proposta da Gesenu”. Si parla di rifiuti, la seduta di consiglio è quella del Pef relativo ai costi e al sindaco Giovanni Arena viene facile affrontare un argomento collaterale, ma nemmeno tanto.

“Nella massima trasparenza – spiega Arena – è arrivata ufficialmente una proposta d’iniziativa privata per la gestione dell’igiene ambientale dentro il comune di Viterbo.

Ho dato mandato agli uffici per capire cosa preveda la norma in questi casi, per il project financing e capire se ci sono obblighi di riscontro da parte dell’amministrazione comunale”.

La proposta è arrivata venerdì pomeriggio e trasmessa lunedì. Alvaro Ricci, capogruppo Pd, vorrebbe saperne di più, su cosa verta. Per ora dovrà rimanere con la curiosità.

“Comunque non esistono obblighi di risposta a una proposta che arrivi da chiunque, legittimamente. Ma altrettanto legittimo – fa notare Ricci – è dare o meno seguito rispondendo. Non esistono quesiti da porre, è una scelta politica”.

Il sindaco Arena aveva fatto riferimento alle linee guida approvate per il nuovo appalto di nettezza urbana. “Ma non capisco cosa c’entrino – obietta Ricci – quale sia il collegamento. Qui si sta mettendo in piedi un avviso pubblico per l’appalto”.

Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











30 giugno, 2021