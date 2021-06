Al sindaco Arena la bandiera arcobaleno

Viterbo - Regalata da Massimo Erbetti (M5s) dopo le polemiche dei giorni scorsi per la mancata esposizione fuori dal comune

Viterbo – (g.f.) – La bandiera arcobaleno al sindaco Giovanni Arena. Dopo giorni di polemiche per la mancata esposizione a palazzo dei Priori, Massimo Erbetti (M5s) ha deciso di regalarla al primo cittadino durante la seduta di ieri.

Viterbo – Comune – Erbetti regala la bandiera arcobaleno ad Arena

Un gentile omaggio, come l’ha definito Giulio Marini (FI). “Ne faccia l’uso che più ritiene opportuno” è la raccomandazione di Erbetti. Di certo non potrà sfilarci al Gaypride. Quest’anno è andata. Magari il prossimo.

“Un regalo – spiega Erbetti – in segno dei pace, perché questa bandiera, oltre a rappresentare i diritti della comunità Lgbtiq+, ha i colori della pace”.

Erbetti aveva chiesto che fosse esposta il 26 giugno, per il mese del Pride, la controproposta è stata di posizionarla nel giardino del palazzo comunale. Irricevibile per Erbetti, come alternativa.

“Ritenevo offensivo la bandiera nel cortile – spiega Erbetti – non avendo il giusto risalto, che è stato dato invece da altri comuni”.

L’omaggio, che Arena pare avere gradito, arriva da parte di Erbetti, ma anche dell’Altrocircolo.

30 giugno, 2021