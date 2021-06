La città allo sbando, subito alle urne per eleggere una nuova amministrazione

Viterbo - Comune - Firma la petizione popolare lanciata da Tusciaweb

di Carlo Galeotti

Viterbo – Dopo oltre un anno di pandemia, non si può più tacere. Siamo stati silenti anche per rispetto per il dolore e la sofferenza di molti, di troppi. Ora basta. Quel che va detto, va detto.

La maggioranza che “guida” il comune di Viterbo, fatta di mariti e mogli o compagne, di parenti di parenti, ha dato prova di essere un danno per la città. Una classe politica, si fa per dire, che è una indecenza da qualunque parte la si guardi, sta portando alla deriva la città. E quei pochi capaci che sono all’interno dell’amministrazione, magari proprio per questo marginalizzati, farebbero bene a non fare più da stampelle di questa deforme e orripilante maggioranza.

Viterbo è ormai alla sbando e fuori controllo. Erba e immondizia dappertutto. Strade piene di buche. Centro storico, quartieri e frazioni abbandonati e dimenticati. Basta fare un giro per il centro storico per capire lo stato di abbandono della città. I monumenti e in particolare le storiche fontane si stanno spappolando per l’incuria. I leoni della fontana di piazza delle Erbe, che si stanno frantumando e si stanno trasformando in polvere, sono il simbolo dello sfacelo della città. Gli episodi di violenza e inciviltà si ripetono ogni giorno. Senza nessun intervento efficace dell’amministrazione.

Viterbo – Piazza delle Erbe

La politica culturale è inesistente e ridicola per una città che vuole essere una città turistica. Una città di arte e cultura.

Aziende e imprese sono state lasciate sole in questo momento di crisi. L’area del Poggino, con tutte le sue problematiche che si aggravano ogni giorno di più, ne è un esempio eclatante.

Per trovare un nuovo assessore si è dovuti andare fuori provincia, a Guidonia. A memoria d’uomo, fatto senza precedenti. Come dire che l’attuale classe politica non è in grado neppure di esprimere un assessore.

Per non far trasformare la città in una jungla è dovuto addirittura intervenire il prefetto.

Viterbo – Rifiuti a via della Parrocchia

Qualcosa non funziona. Anzi quasi nulla funziona. Una gestione familistica e dilettantesca della politica sta portando la città verso il deragliamento. La maggioranza è da sempre dilaniata da lotte interne spesso condotte da personaggi che non badano mai all’interesse generale della città. A questo punto l’unica soluzione è quella di andare al voto il prima possibile.

Per tutto questo va dato uno scossone al carrozzone politico che sta portando nel baratro la città. Firmare la petizione di Tusciaweb può essere un modo per far sentire la voce dei cittadini che fino a prova contraria sono i “datori di lavoro” di questa impresentabile amministrazione.

Carlo Galeotti

Clicca per votare la petizione: La città allo sbando – Subito alle urne per eleggere una nuova amministrazione a Viterbo.

3 giugno, 2021