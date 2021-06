Il piccolo Nicola è stato ritrovato, è vivo

Mugello - Il bambino di 21 mesi era scomparso nel nulla nella notte tra lunedì e martedì

Condividi la notizia:











Mugello – Il ritrovamento di Nicola Tanturli

Mugello – Nicola Tanturli è vivo.

Il piccolo di 21 mesi, scomparso nel nulla nella notte tra lunedì e martedì nella valle del Mugello in provincia di Firenze, è stato ritrovato dai soccorritori. A renderlo noto la prefettura di Firenze.

Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte senza esito. Stamattina, fortunatamente, la svolta.

Mugello – Il ritrovamento di Nicola Tanturli

Il piccolo abita assieme ai genitori e al fratellino di 4 anni, in un casolare circondato dai boschi in località Molino di Campanara, nel comune di Palazzuolo sul Senio, nella valle del Mugello, in provincia di Firenze.

E a dare l’allarme, martedì mattina, erano stati proprio i suoi genitori. Secondo quanto ricostruito, lo avrebbero messo a letto e poi non lo avrebbero più trovato. L’ipotesi più probabile è che nel cuore della notte, non sarebbe chiaro a che ora, il piccolo sia uscito di casa e, una volta fuori, non sia più riuscito a farvi ritorno.

Dopo un giorno e una notte di ricerche, questa mattina, il piccolo Nicola è stato ritrovato, vivo.

🔴 Nicola è stato trovato! È vivo e in buone condizioni il piccolo di 21 mesi disperso a Palazzuolo sul Senio [#23giugno 9:30] #vigilidefuoco — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 23, 2021

Articoli: Ancora nessuna traccia del piccolo Nicola, le ricerche andate avanti per tutta la notte – Scompare a 2 anni, corsa contro il tempo per trovare Nicola prima che faccia buio – Scomparso un bambino di 21 mesi, in corso le ricerche

Condividi la notizia:











23 giugno, 2021