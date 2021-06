“Abbiamo proposto di esporre la bandiera arcobaleno nel cortile ma Erbetti non ci ha risposto…”

Viterbo - Il sindaco Arena replica al consigliere comunale sulla questione Lgbtiq+

Condividi la notizia:











Giovanni Arena

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Facendo riferimento alla richiesta pervenuta e considerando che la stessa, così come è stata presentata, non può essere accolta poiché non rientrante nei casi contemplati dal quadro normativo in materia, si comunica che la scrivente amministrazione comunale, rimanendo a disposizione per individuare una forma diversa di solidarietà e vicinanza, che non sia quella dell’esposizione della bandiera sulla facciata di palazzo dei Priori, propone, come già comunicato per le vie brevi, di esporre la stessa all’interno del cortile di palazzo dei Priori. Qualora la proposta fosse accolta, si chiede gentilmente di darne comunicazione rispondendo alla presente mail per accordi organizzativi”.

A questa email, inviata ieri al consigliere comunale Massimo Erbetti, non ho ricevuto risposta.

Giovanni Arena

Sindaco di Viterbo

Articoli: Erbetti (M5s): “Il comune dice no all’esposizione della bandiera arcobaleno” – Arena: “La città di Viterbo è vicina alla comunità Lgbtiq+” – Erbetti: “Arena non trovi scuse ed esponga la bandiera arcobaleno in comune”

Condividi la notizia:











26 giugno, 2021