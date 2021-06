Comune - In consiglio le linee guida per il nuovo appalto - Frontini (Viterbo 2020) pronta a "smontarle" con 29 emendamenti

Viterbo – “Rifiuti, la Tari continua ad aumentare per un servizio sempre più scadente. È inaccettabile”. Alla vigilia del consiglio comunale, Chiara Frontini (Viterbo 2020) è netta.

Oggi arrivano le linee guida, la mappa di quello che sarà il nuovo appalto per la nettezza urbana, quelle che indicheranno come dovrà esserci, cosa dentro e cosa fuori.

Una trentina gli emendamenti previsti, la gran parte arrivano dal movimento di Frontini, segno di quanto poco le linee siano piaciute.

Come l’aumento della tariffa. “Bisogna invertire la rotta e presto – spiega Frontini – perché Viterbo è una città meravigliosa, ma gestita come se fossimo una banlieu. Nel sistema di raccolta e smaltimento rifiuti ci sono diversi ingranaggi rotti e la nuova gara può essere un’importante occasione per sistemarli. Per questo, abbiamo proposto 29 emendamenti a modifica delle linee guida della maggioranza”.

Siamo appena all’inizio del percorso, la nuova gara produrrà i suoi effetti più avanti. Tanto che una proroga all’attuale appalto ponte è scontata. “Non è accettabile che ogni amministrazione faccia un appalto a fine mandato, così da costringere la successiva a sottostare a un contratto che non ha scelto e sul quale ha poco margine d’incisione.

Questa gara, se va bene, sarà appaltata a fine 2022, quindi se dovessero essere confermati i 6 anni, occuperebbe tutto il prossimo mandato amministrativo. A prescindere da chi sarà, il timore che si facciano mosse che causano inefficienze poi imputate a chi arriverà poi, va detto alla cittadinanza”.

Secondo Frontini, l’obiettivo principale da perseguire è meno rifiuti: “Bisogna perentoriamente ragionare sulla riduzione dei rifiuti alla fonte, come strategia di riduzione dei costi di trasporto e smaltimento, oltre che buona pratica di sostenibilità ambientale, attraverso strategie dedicate”.

Oggi si parte con la discussione degli emendamenti. Nel dettaglio: “Abbiamo proposto importanti correttivi operativi, come l’utilizzo dell’aspiratore invece che del soffiatore, per evitare lo spargimento di polveri, l’adeguamento degli orari di spazzamento e raccolta ai tempi della città. È impensabile continuare a ostruire le vie d’accesso alle scuole alle 8 di mattina, o passare a San Pellegrino in mezzo ai tavoli dei ristoranti alle 2 del pomeriggio, con i clienti a pranzo”.

Con l’immondizia, poi, non c’è festa che tenga. “Va evitato – continua Frontini – qualora la data di raccolta coincida con festività infrasettimanali, lo slittamento alla settimana successiva.

Va previsto un nuovo calendario, per evitare, come è successo in passato, che l’indifferenziato d’estate resti in casa per due settimane”.

Per la ditta che si aggiudicherà l’appalto, Viterbo 2020 immagina un calcolo diverso delle penali: “Che eviti il rischio di rendere economicamente più conveniente la non esecuzione del servizio rispetto al pagamento della penale.

L’importo deve essere definito in un quantitativo significativamente superiore rispetto al risparmio ottenuto con la mancata, parziale o insoddisfacente esecuzione del servizio”.

17 giugno, 2021