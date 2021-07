Viterbo - Il sindaco Arena all'incontro FdI si toglie qualche sassolino dalla scarpa anche sulla petizione di Tusciaweb

di Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











Viterbo – “Quello che scrivono i giornali conta quanto il due di briscola…”. Giovanni Arena sente il vento in poppa. Protetto da uno scudo d’ottimismo, le critiche non lo scalfiscono e così, all’incontro di Fratelli d’Italia di lunedì, per fare il punto sui tre anni in comune, si può togliere qualche sassolino.

In particolare sulla petizione che ha superato le cinquemila firme, voluta da Tusciaweb per chiedere il ritorno alle urne, vista la situazione in città.

“Conta ciò che percepisce la gente – osserva Arena – non certo quando si fa una petizione”. Cui notoriamente partecipano alieni di lontane galassie, non le migliaia di cittadini che ogni giorno il primo cittadino incontra.

“Io parlo con la gente, vado al lavoro a piedi, cerco di dare risposte – continua Arena – purtroppo non sempre positive. Vado al supermercato e parlo col popolo, questo viene percepito”.

Un riscontro che arriva dalla stampa. Strano. Il sondaggio del Sole 24 Ore. Gradimento in salita per Arena, che è 64esimo tra i suoi colleghi in Italia.

“Siamo come un motore diesel, cresciamo in modo costante, un po’ per volta, mentre altri sindaci che avevano vinto anche al primo turno vedono la loro fiducia scendere”, afferma Arena.

Va tutto bene, quindi complimenti agli assessori FdI Marco De Carolis (Turismo) e Laura Allegrini (Lavori pubblici): “Con loro abbiamo iniziato un percorso, ormai siamo a tre anni e i risultati si cominciano a vedere. Non abbiamo tempo per le polemiche interne, anche io, chi mi conosce sa che se mi capitano scatti d’ira, dopo cinque minuti è tutto passato”.

Al tavolo alle Terme dei Papi c’è il capogruppo Fratelli d’Italia Luigi Maria Buzzi: “Un signor capogruppo, è un piacere collaborare con lui”.

Passa in rassegna tutti i consiglieri del gruppo e non si dimentica di Mauro Rotelli, deputato FdI: “Ci lega un’amicizia fin dall’adolescenza”. Va tutto bene. Se non fosse per la stampa…

Giuseppe Ferlicca

Articoli: “Il Covid è una scusa e non giustifica l’inciucio col Pd” – Guarda chi si vede, Enrico Maria Contardo da Fratelli d’Italia…

Condividi la notizia:











8 luglio, 2021