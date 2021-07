“Rifiuti, dal 4 agosto mi aspetto una soluzione importante”

Viterbo - Il sindaco Arena dopo l'ennesima ordinanza che porta immondizia da Roma nella Tuscia punta sulla nomina del commissario per uscire dall'emergenza

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Rifiuti, sono sicuro che dal 4 agosto arriverà una soluzione importante”. L’ordinanza, l’ennesima, che consente a Roma e non solo di continuare a scaricare a Viterbo i rifiuti è stata appena firmata, ma il sindaco Giovanni Arena, forte anche dell’incontro avuto col prefetto di Roma, è certo che stavolta qualcosa accadrà per interrompere il flusso di camion dalla capitale al capoluogo della Tuscia.

In discarica sei giorni su sette arrivano quotidianamente 140 tonnellate, che dal 26 luglio scenderanno a 80.

“Rispetto al termine del 30 luglio – ricorda Arena – hanno sforato di 2 o 3 giorni. Oggi la situazione è diversa, lo abbiamo detto chiaramente, che c’è una situazione da sistemare”. Il termine del provvedimento, secondo il primo cittadino non è stato scelto a caso.

“A fine luglio scade il termine per il presidente Zingaretti di nominare un commissario – sostiene Arena – il 3 agosto è una data tecnico per renderlo operativo. Così spero e immagino”.

Nell’emergenza rifiuti romana è entrato anche il governo. “Dovrebbe essere un commissario regionale, ma non escludo che si possa anche arrivare a una nomina governativa”.

In ogni caso: “Dal 4 agosto questa figura può riattivare velocemente siti dove conferire in emergenza, mentre si portano avanti le procedure. Il commissario in emergenza può dare il via libera nel comune di Roma in maniera veloce”.

Siti dove conferire che già dovrebbero esserci, come sottolinea Arena: “Non si capisce come la sindaca Raggi possa sostenere che a Roma non si possano aprire discariche a servizio, non sta scritto in nessuna norma.

Soprattutto non si comprendere per quale principio divino, il comune che produce il 65% dei rifiuti nel Lazio non debba avere una struttura per i rifiuti prodotti, ma che al contrario, debbano essere la altre province a sopperire a questa mancanza. È inspiegabile”.

Non resta che attendere pure questa scadenza. “Era nelle cose che ci sarebbe stata un’ulteriore proroga, dal 26 luglio ci sarà un alleggerimento, passando a 80 tonnellate al giorno”.

Dalla sua stessa maggioranza, c’è chi come il capogruppo Fondazione Gianmaria Santucci ha definito prevedibilmente poco incisiva e utile la trasferta capitolina dal prefetto di Roma e prospettato come unica soluzione, la riapertura di Malagrotta.

“Quel sito – ricorda Arena – in fase di bonifica ed è già impiegato per il il tmb. Non so se esistono i margini per una simile scelta, di certo sarebbe una soluzione nell’immediato. Il commissario ha ampi poteri.

L’utilizzo di Malagrotta in attesa della riapertura d’altre discariche è una via che se percorribile chi di dovere la valuterà. Altrimenti ce ne sono altre che possono essere riaperte”.

Giuseppe Ferlicca

18 luglio, 2021