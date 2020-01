Sfida sulla calza della Befana più lunga - Pietramelara rivendica l'originalità della sua manifestazione: "La nostra calza ha le ruote e camminerà poco distante dal suolo, sarà una sorta di trenino"

Viterbo – (r.s.) – “Macché copiato! Da noi non ci sarà nessuna 500…”. Pietramelara, il comune in provincia di Caserta che sta sfidando Viterbo sulla calza della Befana più lunga del mondo, rivendica l’originalità della sua manifestazione dopo le dichiarazioni di Luciano Barozzi, ideatore dell’evento viterbese. “La nostra calza – spiegano – sarà dotata di ruote e camminerà a poca distanza dal suolo. Non sarà appoggiata sui tettucci delle vecchie 500, ma apparirà come una sorta di ‘trenino’ composto da circa 20 elementi snodati dotati di un piccolo asse alle cui estremità sono state fissate piccole ruote”.

Tutto questo “per ragioni di sicurezza – proseguono da Pietramelara -, considerato il peso e le dimensioni”. La calza casertana sarà più lunga di circa 30 metri rispetto a quella di Viterbo. “La Befana dei record – sottolineano da Pietramelara – ha comportato un lavoro che dura dal tardo autunno, ed ha prodotto una calza davvero da record: 80 metri di lunghezza, uno di diametro e oltre tre di circonferenza, per un peso stimato di circa 600 chili. Una macchina complessa nella realizzazione e nella gestione”.

Non da meno è lo sforzo profuso da Viterbo, che da 20 anni, grazie soprattutto al centro sociale Pilastro, di cui Barozzi è presidente, organizza la manifestazione. “Una manifestazione – rivendica Barozzi – consolidata, conosciuta ovunque e dalle potenzialità turistiche: ogni anno richiama migliaia di persone”. Per tutto il mese di dicembre le sarte del centro sociale passano i pomeriggi a rattoppare la calza di juta cucita a mano. Ma l’impegno non manca neppure il 5 gennaio, quando il corteo sfila per le via del centro. “Il tracciato viterbese – afferma Barozzi – è sinuoso, con strade in salita e curve strette, che dall’inizio alla fine prevede una certosina coordinazione dei movimenti. Sia delle Fiat 500 che trasportano la calza che delle cento Befane che la scortano”.

Anche a Pietramelara “la calza sarà scortata dalle Befane nel tradizionale costume e dai bimbi dell’istituto comprensivo Falcone e Borsellino”, rivelando dal comune casertano. Ma per battere il record di Viterbo la loro calza, in rete elettrosaldata, non solo dovrà riuscire a percorrere tutto il tragitto ma dovrà arrivare anche integra.

4 gennaio, 2020